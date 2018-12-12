Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 1.6 büyüme kaydetti
Uluslararası ticarette rekabeti artıran ve ihracatını her geçen gün yükselten Türkiye, kur oyununa ve dış finansal saldırılara rağmen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 1.6 büyüme kaydetti.
Söz konusu yükselişin ihracat odaklı bir büyüme olduğunu belirten Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “İhracat bir ülkenin büyümesinde, kalkınmasında, gelişmesinde olmazsa olmazı” dedi.
Türk lirasıyla ticarete önem verdiklerini, kurun oynaklığının arttığı dönemlerde TL’yle ihracat yapmanın önemli olduğunu dile getiren Gülle, “158 ülkede ihracatımızın yaklaşık yüzde 10'unu TL karşılığında yaptık. Hem İstanbul'da hem de Ankara'da yaptığımız çalıştaylarla TL’yle ihracatın ne kadar önemli olduğunu ve potansiyel barındırdığını gösterdik. Bu kadar çok ülkeyle yapılması da ayrıca anlamlı”dedi.
(Güneş)
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