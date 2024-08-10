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Ekonomi

Türkiye, en fazla Birleşik Krallık'a ihracatını artırdı

Türkiye'nin, geçen ay (temmuz) değer bazında ihracatını en fazla artırdığı ülke Birleşik Krallık olurken bu ülkeye yapılan dış satım 1,2 milyar doları aştı.

AA10 Ağustos 2024 Cumartesi 11:49 - Güncelleme:
Türkiye, en fazla Birleşik Krallık'a ihracatını artırdı
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Küresel ekonomiye ilişkin sıkıntıların devam etmesine karşın, Türk ürünlerine dünyanın dört bir yanından talep geliyor.

Türkiye, en büyük pazarı Avrupa'ya ihracatında tam yol ilerlemeye devam ederken ihracat artışında geçen ay zirvede Birleşik Krallık yer aldı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin geçen ay değer bazında ihracatını en fazla artırdığı ülke Birleşik Krallık oldu.

Türkiye'nin temmuz ayında bu ülkeye dış satımı geçen yılın aynı dönemine göre 348,3 milyon dolar artış gösterdi.

İhracat artışında, Birleşik Krallık'ı, 275,6 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 255,2 milyon dolarla ABD, 148,5 milyon dolarla Mısır, 144,8 milyon dolarla Irak takip etti.

Geçen ay Birleşik Arap Emirlikleri'ne 705,9 milyon dolarlık, ABD'ye 1,2 milyar dolarlık, Mısır'a 327,8 milyon dolarlık, Irak'a 858,4 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKELER ARASINDA BİRLEŞİK KRALLIK 2. OLDU

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla dış satım yaptığı ülkeler, Almanya, Birleşik Krallık, ABD, İtalya ve Irak olarak sıralandı.

Temmuz ayında Almanya'ya 1,6 milyar dolarlık, Birleşik Krallık'a 1,3 milyar dolarlık, İtalya'ya 967,2 milyon dolarlık, Irak'a 858,4 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

Otomotiv sektörü, temmuz ayında 458,1 milyon dolarla Birleşik Krallık'a en fazla ihracat yapan sektör oldu.

Bu ülkeye, elektrik ve elektronik sektörü 155,9 milyon dolarlık, hazır giyim ve konfeksiyon 136 milyon dolarlık, kimyevi maddeler ve mamulleri 87 milyon dolarlık, çelik sektörü 49,8 milyon dolarlık ürün satışı yaptı.

EN FAZLA İHRACAT İSTANBUL'DAN

Temmuz ayında İngiltere'ye en fazla ihracatı 477,4 milyon dolarla İstanbullu şirketler yaptı.

İstanbul'u, 238,9 milyon dolarla Kocaeli, 95,3 milyon dolarla Sakarya, 91,5 milyon dolarla Bursa, 72,7 milyon dolarla İzmir izledi.

Türkiye'nin temmuz ayında 2023'ün aynı dönemine kıyasla dış satımda değer bazında en fazla artış görülen ilk 10 ülke şöyle:


1 - 31 TEMMUZ
ÜLKE2023 (BİN DOLAR2024 (BİNDOLAR)DEĞİŞİM (BİN DOLAR)
BİRLEŞİK KRALLIK902.946,551.251.233,16348.286,61
BAE430.285,01705.850,85275.565,83
ABD901.856,221.157.065,71255.209,49
MISIR179.355,03327.823,47148.468,44
IRAK713.577,75858.383,08144.805,33
HOLLANDA529.251,07661.358,23132.107,15
POLONYA472.960,17583.362,49110.402,32
FİLİSTİN DEVLETİ9.346,76119.658,81110.312,06
ÇİN207.200,04312.861,21105.661,17
İSPANYA707.960,92806.913,8598.952,93

Türkiye'nin temmuz ayında en fazla ihracat yaptığı ilk 10 ülke ise şöyle:


1 - 31 TEMMUZ
ÜLKE2024 (BİN DOLAR
ALMANYA1.561.453,74
BİRLEŞİK KRALLIK1.251.233,16
ABD1.157.065,71
İTALYA967.216,03
IRAK858.383,08
İSPANYA806.913,85
FRANSA728.706,43
BAE705.850,85
RUSYA FEDERASYONU678.761,91
HOLLANDA661.358,23

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