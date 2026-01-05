Türkiye enerji verimliliğinde oyunu değiştiriyor: 3,5 milyar dolarlık yatırım

Erdem, Enerji Verimliliği Haftası dolayısıyla AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, enerji verimliliği bilinç ve kültürünün her yaş ve kesimden insan tarafından benimsenmesi gerektiğini söyledi.

Enerji verimliliğinin, bugün yalnızca bir çevre politikası başlığı olmadığını, ekonomik dayanıklılığın, enerji arz güvenliğinin ve istihdamın en güçlü yapı taşlarından biri haline geldiğini belirten Erdem, Türkiye'de son 20 yılda hızla büyüyen enerji verimliliği yatırımlarının bugün 3,5 milyar dolar hacme ulaştığı bilgisini paylaştı.

Erdem, küresel ölçekte enerji verimliliği yatırımlarının da artış gösterdiğini vurgulayarak,"Küresel enerji verimliliği yatırımları 2025'te 800 milyar dolara ulaştı. Bu miktar, son 1 yılda yüzde 6'lık, 2015'e kıyasla yüzde 70'in üzerinde artışı gösteriyor." diye konuştu.

Enerji verimliliğinin, en temiz ve ucuz enerji kaynağı olduğunun altını çizen Erdem, bugün atılacak doğru adımların, yalnızca bugünün enerji maliyetlerini değil, yarının rekabet gücünü ve sürdürülebilir kalkınma kapasitesini de belirleyeceğini, bu alandaki kararlı duruş ve uygulama kapasitesinin küresel enerji dönüşümünde Türkiye'yi daha güçlü konuma taşıyacağını ifade etti.

"TÜRKİYE'NİN TOPLAM ENERJİ TÜKETİMİNİN ÜÇTE BİRİ BİNALARDA HARCANIYOR"

Erdem, Türkiye'nin toplam enerji tüketiminin üçte birinin binalarda harcandığını anlattı.

Bir önceki yıla göre hane başına düşen elektrik tüketiminin yüzde 12, son 2 yıldır kış mevsiminin benzer geçmesine rağmen doğal gaz tüketiminin ise yüzde 6 arttığına işaret eden Erdem, "2025'te güncellenen TS 825 ısı yalıtım standartlarıyla yeni yapılacak binaların ısıl geçirgenlik değerleri 2 kat iyileştirildi ve bu sayede eski standarda göre artık yüzde 30 daha verimli binalar inşa ediliyor." diye konuştu.

Erdem, kamu binalarında 2030'a kadar en az yüzde 30 enerji tasarrufu hedefi bulunduğunu anımsatarak, şöyle devam etti:

"Temiz bir gelecek için kamu öncü rol oynuyor. Kamuda yürütülen çalışmalarla kamunun enerji faturası 2,6 milyar lira azaltıldı. Kamudaki enerji verimliliği yatırımlarını hızlandırmak amacıyla başlatılan Dünya Bankası destekli 'Kamuda Enerji Verimliliği Projesi'nin ikinci fazında 300 milyon dolar daha yatırım yapılacak. Bu yıl itibariyle de 10 bin metrekarenin üzerinde yapılacak kamu binalarında ulusal sertifikamız olan Yeşil Sertifika alınması zorunlu oldu. Kamu binalarının yeşil bina olarak tasarlanmasıyla yılda 1,5 milyar lira tasarruf sağlanacak."

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ REKABETİ ARTIRIYOR

Sanayinin rekabet gücünün enerji verimliliğiyle arttığına dikkati çeken Erdem, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın da bu çabaları desteklemek amacıyla enerji verimliliği yatırımlarına 27 milyon liraya varan hibe teşviki verdiğinin altını çizdi



Erdem, sektörde nitelikli iş gücünün de desteklendiğini ve yeşil yakalı istihdamının arttığını belirterek, "Enerji yöneticisi, etüt proje ve ölçme-doğrulama eğitim programları kapsamında bugüne kadar 13 binden fazla profesyonel yetiştirildi. Bugüne kadar, başta Orta Asya ve Balkanlar olmak üzere 28 ülkeden 350 kişiye enerji yöneticiliği eğitimleri verildi." dedi.

Enerji, sürdürülebilirlik ve çevrenin korunması konularındaki en iyi uygulamaların öne çıkmasını sağlayan ve iki yılda bir düzenlenen Emirates Enerji Ödülleri kapsamında eğitim kategorisinde Türkiye'nin ödül aldığını ifade eden Erdem, "Alınan ödül bu alandaki Türkiye'nin öncü çalışmalarını uluslararası düzeyde kabul edildiğinin de somut bir göstergesi oldu." ifadesini kullandı.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ HAFTASI BOYUNCA ETKİNLİK YAPILACAK

Erdem, derneğin toplum genelinde enerji verimliliği bilincini artırmaya yönelik çalışmalarını da sürdürdüğünü anlattı.

Hafta boyunca sanayi ve eğitim kurumlarıyla geniş kamuoyu için bilgilendirici içerikler paylaşılacağını belirten Erdem, şunları kaydetti:



"Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından belirlenen meslek liselerinde öğrenciler için farkındalık eğitimleri düzenlenecek. Ayrıca 6 Ocak 2026 tarihinde saat 14.00'te, veri merkezlerinde enerji yönetimi ve verimlilik uygulamalarının ele alınacağı çevrim içi etkinlik derneğin YouTube kanalından canlı olarak yayımlanacak. Bu faaliyetler, Türkiye'nin enerji verimliliği hedeflerine yönelik toplumsal farkındalığı güçlendirmeyi amaçlıyor."

Erdem, Türkiye'nin, 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda enerji verimliliğini stratejik bir öncelik olarak öne çıkarıldığının altını çizerek, "2024 itibarıyla uygulamaya alınan Enerji Verimliliği 2030 Stratejisi ve II. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'nın bu çalışmaların somut bir göstergesi. 2030'a kadar enerji verimliliği alanında 20 milyar doların üzerinde bir yatırım ortamı oluşturulması, birincil enerji yoğunluğunda yüzde 15'lik bir iyileşme sağlanması ve yaklaşık 100 milyon ton emisyon azaltımı hedefleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

