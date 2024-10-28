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Ekonomi

Türkiye enerjide atağa kalktı! İhaleler peş peşe açıklanıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Resmi Gazete'de duyurulan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) yarışma ilanına ilişkin, '1200 megavatlık rüzgar enerjisi santrali (RES) ihalesini ilan etmiş olduk. 800 megavatlık güneş enerjisi santrali (GES) ihalesini de haftaya açıklayacağız.' ifadesini kullandı.

AA28 Ekim 2024 Pazartesi 09:59 - Güncelleme:
Türkiye enerjide atağa kalktı! İhaleler peş peşe açıklanıyor
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Edirne, Sivas ve Kırklareli'nde 5 projeye yönelik yayınlanan ve toplam 1200 megavatlık kapasiteye ulaşan RES projelerinin ardından gelecek hafta 800 megavatlık GES ihalesi açıklanacak.

YEKA RES-2024 yarışma başvuruları 21 Ocak 2025'te alınacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayraktar, Resmi Gazete'de yayımlanan ilana yönelik, "1200 megavatlık RES ihalesini ilan etmiş olduk. 800 megavatlık GES ihalesini de haftaya açıklayacağız. 2035 dahil olmak üzere her yıl en az 2 bin megavatlık YEKA ihalesi yapmak istiyoruz. Bu kapasiteleri hızlı bir şekilde devreye alacağız. Böylece 2035'te rüzgar ve güneşte 120 bin megavatlık kurulu güce ulaşacağız." değerlendirmesini yaptı.

  • YEKA
  • Bakan Bayraktar
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