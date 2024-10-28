Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Edirne, Sivas ve Kırklareli'nde 5 projeye yönelik yayınlanan ve toplam 1200 megavatlık kapasiteye ulaşan RES projelerinin ardından gelecek hafta 800 megavatlık GES ihalesi açıklanacak.

YEKA RES-2024 yarışma başvuruları 21 Ocak 2025'te alınacak Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayraktar, Resmi Gazete'de yayımlanan ilana yönelik, "1200 megavatlık RES ihalesini ilan etmiş olduk. 800 megavatlık GES ihalesini de haftaya açıklayacağız. 2035 dahil olmak üzere her yıl en az 2 bin megavatlık YEKA ihalesi yapmak istiyoruz. Bu kapasiteleri hızlı bir şekilde devreye alacağız. Böylece 2035'te rüzgar ve güneşte 120 bin megavatlık kurulu güce ulaşacağız." değerlendirmesini yaptı.