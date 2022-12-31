Türkiye enerjide merkez olmaya hazırlanıyor

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye enerjide tam bağımsız bir ülke olmak için sektörün tüm alanlarında kararlılıkla çalışmalara devam ediyor.

Türkiye'nin en büyük doğal gaz keşfi olan Sakarya Gaz Sahası'ndaki çalışmalar son hızıyla devam ederken, Türkali-1 tespit kuyusundaki tüm akış testleri başarıyla tamamlandı.

Dünyanın en geniş sondaj filosunu kurarak yürüttüğü çalışmalar sayesinde Türkiye, Karadeniz'de 540 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfini gerçekleştirmişti.

Yılın sonuna doğru ise Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan Çaycuma-1 kuyusunda 58 milyar metreküplük yeni bir rezervin keşfedildiği, 540 milyar metreküp olarak açıklanan keşfin de yeni veriler ışığında 652 milyar metreküp olarak revize edildiği ve toplam rezervin 710 milyar metreküpe yükseldiği müjdesi geldi.

Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın 2023'ün ilk çeyreğinde evlerde kullanılması bekleniyor. Konutların 33 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılayabilecek kapasitedeki Sakarya Gaz Sahası rezervi, uluslararası bağımsız denetim kurumları tarafından da teyit edildi.

- TÜRKİYE 2022'DE PETROL ARAMALARINA DA HIZ VERDİ

Gabar Dağı'nda mayın temizliği çalışmalarında şehit olan Jandarma Esma Çevik'in adının verildiği bölgede 150 milyon varil net petrol rezervine sahip yeni bir saha bulundu.

Dünyada bu yıl karada yapılan en büyük 10 keşiften biri niteliğindeki rezervin ekonomik değeri yaklaşık 12 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Söz konusu keşifle, Türkiye'nin üretilebilir petrol rezerv miktarı 450 milyon varilden 600 milyon varile çıkmış oldu.

Son yirmi yılda yapılan petrol ve gaz üretimiyle 41,3 milyar dolarlık ithalatın önüne geçildi.

- AVRUPA'NIN DENİZLERDEKİ EN BÜYÜK GAZ DEPOSU SİLİVRİ'DE

Türkiye'nin, enerji arz güvenliği alanındaki dev yatırımları arasında bulunan Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde kapasite artırma çalışmaları tamamlandı.

Tesis, 4,6 milyar metreküpe ulaşan yeni kapasitesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete alındı.

Denizlerde Avrupa'nın en büyük depolama tesisi unvanına da sahibi olan tesis, günlük 75 milyon metreküp geri üretim kapasitesiyle Türkiye'nin, en sert kış günlerinde gaz ihtiyacının dörtte birini tek başına karşılayabilecek altyapıya sahip bulunuyor.

Öte yandan, Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde de genişletme çalışmaları devam ediyor. Tamamlandığında tesisin halihazırda 1,2 milyar metreküp depolama kapasitesi 5,4 milyar metreküpe çıkacak. Çalışmaların 2 yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.

- TÜRKİYE'NİN ENERJİ FİLOSU BÜYÜYOR

Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi Abdülhamid Han, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle, 9 Ağustos'ta ilk görev yeri Yörükler-1 kuyusuna uğurlandı.

Türkiye'nin enerji alanındaki yeni vizyonunun sembolü olan Abdülhamid Han Gemisi, teknik donanımı ve fiziki özellikleriyle "Mavi Vatan"daki filonun "en güçlüsü" olarak görev yapacak.

Yedinci nesil olmasının yanı sıra 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve çift güvenlik sistemiyle öne çıkan gemi, hidrokarbon arama çalışmalarına güç katacak.

Fatih, Yavuz ve Kanuni Sondaj Gemileri Karadeniz'de, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi ise Akdeniz'de görevine devam ediyor.

- TÜRKİYE ENERJİDE GAZ MERKEZİ OLUYOR

Türkiye, 2022'de doğal gaz ve petrol keşiflerinin yanında bölgesinde yürüttüğü etkin diplomasi ile enerji merkezi olma çabalarına hız verdi.

Toplamda 7 uluslararası doğal gaz boru hattı, 4 LNG tesisi, 2 yer altı doğal gaz depolama tesisi ve Organize Toptan Doğalgaz Satış Piyasıyla Türkiye enerjide merkez ülke olmak için gereken tüm imkana sahip bulunuyor.

Türkiye'de doğal gaz merkezinin kurulmasıyla bu merkezin gaz piyasasında şeffaf ve adil fiyatlandırma sağlayacağı öngörülüyor. Gaz merkezi olma çalışmalarına yönelik adımların 2023'te atılması bekleniyor.

- NÜKLEER ENERJİDE SONA YAKLAŞILDI

Türkiye'de Nisan 2018'de ilk ünitenin temelleri atılan ve ülkedeki ilk nükleer enerji tesisi olma özelliği taşıyan 4 üniteli nükleer güç santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) şinşaat tüm hızıyla devam ediyor.

Gelecek yıl ilk ünitesi devreye alınacak olan santralle Türkiye, nükleer ülkeler kulübüne dahil olacak.

Akkuyu NGS, Türkiye Cumhuriyeti'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu karşılıyor olacak.

- RÜZGARDA REKORLARIN YILI OLDU

Türkiye'nin rüzgar kurulu gücü 2022'de 12 bin megavat seviyesine yaklaşıldı.

Bu yıl, rüzgar sektörü açısından art arda üretim rekorları geldiği ve günlük elektrik üretiminde rüzgarın payı yüzde 25-27 seviyelerine kadar çıktı.

Öte yandan, 19 Kasım'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren elektrik depolama düzenlemesi sonrasında enerji depolamalı rüzgar ve güneş enerjisi santrali kurmak için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) rekor başvuru yapıldı.

Toplamda 110 milyar dolara ulaşan bir yatırım talebinin olduğu bu alanda mevcut kapasite dikkate alındığında, bu miktarın 40-45 milyar dolarının sahaya yansıması bekleniyor.