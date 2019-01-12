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Türkiye'de kurulu gücün yüzde 93'ü yenilenebilir kaynaklardan sağlandı

Türkiye'de 2018'de 4 bin 25 megavat kurulu güç devreye alındı. Devreye alınan kurulu gücün yüzde 93'ü yerli ve yenilenebilir kaynaklardan sağlandı.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'de 2018'de yüzde 93'ünü yerli ve yenilenebilir kaynakların oluşturduğu toplam 4 bin 25 megavat kurulu gücün devreye alındığını bildirdi.
 
Bakan Dönmez'in Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre, geçen yıl kurulu güce en büyük katkı güneşten geldi.
 
 
 
Güneş enerjisinde kapasiteye bin 642,1 megavatlık kurulu güç eklenirken, bunu 889,9 megavatla hidrolelektrik izledi. Rüzgarda geçen yıl devreye giren kurulu güç 509,4 megavat olurken, linyitte 331 megavat ve doğal gazda ise 271,3 megavat kurulu güç devreye alındı.
 
Geçen yıl ayrıca, jeotermal enerjide 218,8 megavat kurulu güç devreye girdi. Bunu 139 megavatla biyokütle ve 24 megavatla ithal kömür izledi.
 
Toplamda 2018'de devreye alınan kurulu güç 4 bin 25 megavatı bulurken, bunun yüzde 40,8'i güneş, 22,1'i hidroelektrik, 12,7'si rüzgar ve 8,2'si linyitten sağlandı.
 
Bu kaynakları yüzde 6,7 ile doğal gaz, 5,4 ile jeotermal, 3,5 ile biyokütle ve 0,6 ile ithal kömür izledi.
 
Böylece, geçen yıl devreye giren diğer kalemlerle birlikte toplam kurulu gücün yüzde 93'ünü yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları oluşturdu.

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