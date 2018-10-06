Türkiye F-35’in ayrılmaz parçası

ABD’nin önemli ekonomi dergilerinden Bloomberg Businessweek, ABD Başkanı Donald Trump’ın taş koymaya çalıştığı F-35’lerle ilgili bir makale yayınlayarak Türkiye’nin kritik rolünü tüm dünyaya gösterdi. ‘Lockheed’in F-35’lerinin Türkiye problemi var’ başlıklı makalede ABD Kongresi’nin, proje ortağı olan Türkiye’ye F-35 verilmemesi yönünde attığı adımların geçersizliği, yayınlanan bir çizimle Türkiye’nin ürettiği parçalar tek tek gösterilerek anlatıldı. Türkiye’nin Müşterek Taarruz Uçağı F-35’in en önemli parçalarını ürettiği vurgulanan makalede bu parçalar arasında uçağın merkez gövdesi, iniş takımı ve kokpite ait kilit parçalar da olduğu belirtildi. Bloomberg, bunların bir kısmının dünyada satın alınabildiği tek yerin Türkiye olduğunu yazdı. Makalede 10 Türk şirketinin F-35’ler için 12 milyar dolarlık parça üreteceği ifade edildi. Türkiye’nin hava aracı üretiminde ‘küresel bir lider’ olduğunu yazan Bloomberg, uçağın Türkiye’ye satışının durması durumunda tedarik zincirinin zarar göreceğini, bu parçaların yeniden üretiminin ise projeyi en az 24 ay geciktireceğini duyurdu.

ÜRETİM DURABİLİR

Yazıda “Eğer ABD jet anlaşmasını engellerse, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ülkesinden parça akışını kesebilir” denildi. ABD Savunma Bakanı Jim Mattis’in temmuz ayında Türkiye’ye F-35 satışını engelleyen yasanın kabul edilmemesi için Kongre’ye yazdığı ikna mektubunda da bir tedarik zinciri/üretim kesintisi ihtimaline dikkat çektiğini hatırlatan Bloomberg, habere şu ifadelerle son verdi: “Erdoğan nasıl yanıt vereceği konusunda pek az şey söyledi. Mattis’in, Türkiye’nin katılımında yaşanacak bir değişikliğin potansiyel etkisi konusunda kasım ortasına kadar Kongre’ye bir rapor vermesi lazım. Lockheed ise şu an için Türklere satış planlarının devam ettiğini söylüyor.”

Bir süre önce Savunma Sanayi Başkanlığı da Türkiye’nin F-35 projesine olan katkısını rakamlarla ortaya koymuştu. Buna göre aralarında TAI, ASELSAN, Havelsan gibi dev Türk firmalarının yer aldığı şirketler uçağın gövdesinden motoruna kadar 19 ayrı noktasına parça üretimi yapıyor. Uçağın orta gövdesinde birçok parça TAI tarafından üretiliyor. ASELSAN ise F 35’lerin komünikasyon, navigasyon ve tespit (CNI) sistemine ait, Aviyonik Arayüz Kontrol (CAIC) modülünü hazırlıyor. Gövde ve kanat parça üretimi Kale Aero tarafından, motordaki parçalar ise Kale Pratt&Whitney tarafından üretiliyor. Havelsan F 35’ler için mühendislik desteği sağlarken iniş takımları, fren sistemi ve yakıt pompası gibi parçalar Alp Havacılık tarafından üretiliyor. Ayesaş ise uçakların kokpit camlarının kart üretimini üstleniyor.