Türkiye fırsattan istifade edecek! Teker teker geri dönüyorlar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, küresel teknoloji şirketlerinin Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkı sağlayan yatırımlarını desteklediklerini belirtti. Farklı ülkeler ve farklı şirketlerin Türkiye'de dijital ekosistemi geliştirici yatırımlar yaptığını söyleyen Bakan Kacır, söz konusu bu yatırmaların Türkiye'nin dijital dönüşümünü hızlandıracağını bildirdi.



Bakan Kacır, Bloomberg HT Teknoloji Zirvesi'nde AA muhabirinin sorularını cevapladı.

Küresel teknoloji şirketlerinin Türkiye'de yatırım yapmasına olumlu baktıklarını kaydeden Kacır, bu tür yatırımların Türkiye'nin dijitalleşme hızını artıracağını söyledi.

Kacır, bu tür yatırımlara destek vermeyi sürdürdüklerini belirterek, "Farklı ülkeler, farklı şirketler Türkiye'de dijital ekosistemi geliştirici yatırımlar yapıyorlar. Biz de onların bu yatırımlarının, Türkiye'nin dijital dönüşümünü hızlandırmasını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Farklı bölgelerden teknoloji şirketlerinin, Türkiye'deki yatırımlarının rekabet ortamına olumlu katkıda bulunacağına işaret eden Kacır, "Ben isterim ki; küresel yabancı şirketler Türkiye'de daha fazla dijital altyapı yatırımları yapsınlar, bizler de bu yatırımların farklı sanayi sektörlerimizle, farklı teknoloji dikeylerinde daha fazla verimlilik ve katma değer ortaya çıkarmasını destekleyici adımlar atalım." değerlendirmesinde bulundu.

- "TÜRKİYE, KENDİ DÜZENLEMELERİNİ KURGULAYAN BİR ÜLKE"

Dijital pazarlarda rekabet ortamının gelişmesine yönelik yasal düzenlemelere değinen Bakan Kacır, rekabet alanının daha çok Rekabet Kurumu tarafından ele alındığını belirtti.

Kacır, şunları kaydetti:

"Ama biz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak regülasyon meselesini şöyle görüyoruz; tabii ki regüulasyonlar kullanıcıların ve piyasanın daha yüksek bir memnuniyet elde etmesini sağlayıcı düzenlemeler olabilir. Ama inovasyonu kısıtlayıcı regülasyonlar konusunda dikkatli olmalıyız. Avrupa Birliği'nin attığı adımları dikkatle takip ediyoruz ama bir kopyala yapıştır anlayışı içinde hareket etmiyoruz."

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak düzenlemeleri, inovasyonu destekleyici şekilde ele aldıklarını vurgulayan Kacır, "Türkiye, kendi düzenlemelerini, kendi hedefleri ve kendi fırsatları doğrultusunda kurgulayan bir ülke. Dolayısıyla dijital pazarlara ilişkin regülasyon süreçlerinde bu yaklaşımla hareket etmek Türkiye'nin lehinedir. Ama biliyorsunuz bahsettiğiniz (rekabete ilişkin düzenlemeler) konu sadece bizim konumuz değil, Ticaret Bakanlığımızın, Rekabet Kurumunun da üzerinde çalıştığı ve hep birlikte istişare ettiğimiz bir mesele." şeklinde konuştu.

Türkiye'ye 2,5 milyar doların üzerinde yeni yatırım müjdesi! İlan edilecek

Yeni üretim tesisi için sinyal verildi

Bakan Kacır: Türk savunma sanayiinde yerli sistemlerin payı yüzde 80'lere geldi