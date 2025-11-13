Türkiye global ekonomide yükseliyor: Bakan Bolat 2026'yı işaret etti

Bosna Hersek'teki programları kapsamında Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'ne gelen (IUS) gelen Bolat'ı, IUS Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Kuşakcı, Saraybosna Eğitim Geliştirme Vakfı (Sedef) Başkanı Hasan Topaloğlu ile akademisyenler ve öğrenciler karşıladı.

"Küresel Ticari Gelişmeler" başlığı altında konuşma yapan Bolat, 2004'te açılan IUS'un kurulmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da büyük katkısı olduğunu söyledi.

Üniversite öğrencilerinin geleceğin ekonomistleri, politika yapıcıları, iş insanları ya da akademisyenleri olacağını dile getiren Bolat, "Bu seçkin üniversitede eğitim almanız, seçtiğiniz alanlarda inşallah çok yüksek düzeyde bilgi ve tecrübe kazanmanızı sağlayacaktır." dedi.

Bolat, Ticaret Bakanı olarak dünyanın birçok bölgesine giderek ülkelerin ekonomik ve ticari durumlarını, küresel ekonominin ve küresel ticaretin nasıl şekillendiğini gözlemleme fırsatı bulduğunu aktardı.

Küresel üretimin Kovid-19 pandemisi döneminde düşüş yaşadığını kaydeden Bolat, şöyle devam etti:

"Bildiğiniz gibi, küresel ticaretin yönünü belirleyen belirsizliklerin tarihin en yüksek seviyelerine çıktığı bir dönemden geçiyoruz ve riskler de artmış durumda. Pandemi sırasında dünya üretimi ve ticaretinde büyük dalgalanmalar yaşandı. Pandemiden iki yıl sonra dünya ticaretinde ve üretimde hızlı bir toparlanma görülse de tedarik zincirlerindeki kırılmalar ve lojistik ağlardaki bozulmalar nedeniyle çok olumsuz etkiler ortaya çıktı. Bu sert yükseliş, dünyada son 30-35 yıldır görülmeyen ölçüde yüksek enflasyona yol açtı."

Bolat, dünya ekonomisi ve ticaretinde önemli bir dönüşüm yaşandığını belirterek, "Çin ve Hindistan bu dönüşümde çok önemli bir rol oynadı. Çin, satın alma gücü paritesine göre dünyanın en büyük ekonomilerinden biri haline geldi." ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE SON 5 YILDIR KESİNTİSİZ BİR ŞEKİLDE BÜYÜYOR"

Son 23 yılda Türkiye'nin ekonomi alanında çok başarılı bir dönem geçirdiğini vurgulayan Bolat, reel büyümenin yıllık ortalama yüzde 5,4 olduğunu söyledi.

Türkiye'nin son 5 yıldır kesintisiz bir şekilde büyüdüğünü aktaran Bolat, şöyle konuştu:

"Türkiye nominal olarak dünyanın 17'nci büyük ekonomisi, satın alma gücü paritesine göre ise 12'nci büyük ekonomisidir. Bu yıl sonunda nominalde 16'ncı, satın alma gücünde ise 11'inci sırada olması beklenmektedir. Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı Avrupa Birliği'dir. 1996'dan beri Avrupa Birliği ile gümrük birliği içindeyiz ve modernizasyon müzakerelerine başlamayı bekliyoruz. Ayrıca 24 ülkeyle Serbest Ticaret Anlaşmamız var, bunlardan biri de 2003'ten beri Bosna Hersek ile."

Türkiye'nin, Bosna Hersek ile güçlü işbirliği olduğunu kaydeden Bolat, "Bosna Hersek ile karşılıklı ticaret hacmimiz 1 milyar doların üzerinde ve bu yıl 1,2 milyar doları aşması bekleniyor. Türk şirketleri Bosna Hersek'te yaklaşık 300 milyon dolar yatırım yaptı ve 200 civarında firma faaliyet gösteriyor." dedi.

Bolat, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı. Bosna Hersek'teki iş insanlarıyla toplantı yapan Bolat, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Bolat daha sonra Medicana Sağlık Grubu'nun yeni yatırımı Medicana Saraybosna Hastanesi'ni ziyaret etti.