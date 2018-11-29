Türkiye haricinde ilham verici liderlik kalmadı

Dünya Helal Zirvesi 2018 ve 6. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarı, yerli ve yabancı paydaşlar ve ziyaretçilerin katılımıyla Yenikapı’daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde başladı. Dünya Helal Zirvesi Konsey Başkanı ve Discover Events Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ete, dünya helal ekonomisinin 2017 yılı itibarıyla 4 trilyon doların üzerinde bir hacme sahip olduğunu belirterek “Küresel helal pazarı, 2 milyar Müslüman’ı ilgilendiren ve tüm dünyada kendine güçlü bir yer edinen yeni bir gelişme olarak karşımıza çıkmıştır. Temiz, sağlıklı, güvenilir ve risksiz olması sebebiyle helal ürün, hizmet ya da sistem Müslümanların yanı sıra gayrimüslimlerin de ortak menfaatinedir” dedi. Yunus Ete dünya çapında İslam ekonomisini oluşturan diğer önemli sektörlerin büyümesi göz önüne alındığında, 2021 yılında helal ekonominin toplamda 7 trilyon dolara ulaşacağının tahmin edildiğini kaydetti. Müslüman olmadan önce Cat Stevens adıyla bilinen şarkıcı Yusuf İslam da etkinliğinin açılış seremonisine katıldı.

HİÇBİR ZAMAN VAZGEÇMEDİM

Dünya çapında ünlü sanatçı Yusuf İslam, İslam’ı seçtiğinde büyük beklentileri olduğunun altını çizerek, “Kısa süre sonra anladım ki bu kutsallıktan ilhamını alan liderliği bulmak, Müslüman birlik ve siyasi bütünlüğünü bulmak kadar zordu. Başkanlar, krallar, emirler, başbakanlar ve generallerin yanı sıra aktivistler, değişim çağrısı yapanlar ve alimler vardı. Bütün bunlara bakınca, en üretken ve ilham verici liderlik büyük ölçüde tarihte kalmış gibi görünüyordu. Tabii ki bu Türkiye hariç. Diriliş Ertuğrul’u izlediğimi fark etmiş olmalısınız. Bu dizi bize çok şey öğretiyor” dedi. Müslüman olduktan sonra ilk olarak, namaz kılarak, dürüst olarak, hayır işleyerek ve aile kurarak cehaletinden ve kötü davranışlarından kurtulmaya başladığını dile getiren sanatçı, şunları söyledi: “Arapça öğrenmek pek kolay değildi. Çünkü fazla sayıda farklı lehçe vardı. Bu beni, İslam ümmetinin global öğretmenlik rolünü ve mucizevi bilgiyi, adalet ve tevhid yetilerini dünyaya taşıma ve iletme yeteneğini yitirmiş olduğu sonucuna götürdü. İşte böylece hırslarım törpülenmeye başladı. Ancak hiçbir zaman vazgeçmedim. Ben Allah’a ve Muhammed Peygamberin öğrettiği İslam’ın birlik ve üstünlüğüne teslim olmuştum.”