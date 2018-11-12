Türkiye havada zirveye oturdu

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, 2018 yılında bağlantı sayılarına göre ilk 20’de yer alan Avrupa ülkeleri arasında 2008 yılına göre en fazla artış gerçekleştiren ülkenin Türkiye olduğunu açıkladı. Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından hazırlanan 2018 yılı bağlantılılık raporunu paylaşan Ocak, Antalya Havalimanı’nın kendi kategorisinde ilk sırada yer aldığını belirtti. Ocak “Avrupa’da yılda 25 milyonun üzerinde yolcuya hizmet verilen havalimanları arasında 2018’de 2017 yılına göre direkt bağlantı sayısında yüzde 44.8 artışla Antalya Havalimanı birinci oldu” dedi. İzmir Adnan Menderes ve Ankara Esenboğa Havalimanlarına ilişkin ise Ocak, “Avrupa’da yılda 10 milyon ile 25 milyon aralığında yolcuya hizmet verilen havalimanlarında 2017 yılına göre direkt bağlantı sayısında en fazla artış gerçekleşen havalimanı ise yüzde 23 artışla Adnan Menderes Havalimanı oldu. Direkt bağlantı sayısında Ankara Esenboğa Havalimanı yüzde 22.9 artışla ikinci sırada yer aldı” ifadelerini kullandı. Raporda Türkiye’den dikkat çeken bir diğer havalimanı da Sinop Havalimanı oldu. Avrupa’da yılda 5 milyonun altında yolcuya hizmet verenler arasında 2017 yılına göre direkt bağlantı sayısında yüzde 130.4 artışla Sinop Havalimanı dördüncü oldu.

10 YILDA YÜKSELDİLER

Funda Ocak, son 10 yıllık uçuş grafiğinde de Türkiye havalimanlarının listede dikkat çektiğini ifade etti. Buna göre Avrupa’da yılda 25 milyonun üzerinde yolcuya hizmet verilen havalimanlarında 2008 yılına göre direkt bağlantısında en fazla artış gerçekleştiren havalimanları da yine Türkiye’den oldu. Bu kapsamda Antalya Havalimanı yüzde 226.9 artışla ikinci, İstanbul Atatürk Havalimanı yüzde 104.9 artışla dördüncü sırada yer aldı. Yılda 10 milyon ile 25 milyon aralığında yolcuya hizmet verilen havalimanlarında bağlantı sayısında en fazla artış gerçekleşen havalimanı yüzde 169.4 artışla Ankara Esenboğa Havalimanı olurken İzmir Adnan Menderes Havalimanı yüzde 131.5 artışla ikinci sırada yer aldı.

İlk gün 738 kişi uçtu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı devlet başkanları ile temsilcilerinin katıldığı törenle 29 Ekim’de ilk fazı açılan İstanbul Havalimanı’nda 31 Ekim’deki ilk uçuş günü 6 sefer yapıldı. İlk gün iç hat seferlerinde 604, dış hatta 134 olmak üzere toplam 738 yolcu taşındı.

İstanbul’daki havalimanlarının yolcusu 6.5 milyon arttı

Bu yılın ilk 10 ayında, İstanbul’daki tüm havalimanlarında, ağırlanan yolcu sayısı, geçen senenin aynı dönemine göre 6.5 milyon arttı. Bu yılın ilk 10 ayında, Atatürk Havalimanı’nda iç hatlarda 116 bin 757, dış hatlarda 275 bin 393 sefer düzenlendi. On aylık dönemde Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan toplam 195 bin 478sefer yapıldı. İç hatlarda 123 bin 227, dış hatlarda 72 bin 251sefer, bu havalimanından düzenlendi. Böylece İstanbul’daki havalimanlarında, bu yılın 10 ayında 587 bin 634 uçuş gerçekleştirildi. Geçen yıl bu rakam 571 bin 639 idi. İstanbul’daki tüm havalimanlarından 2018’in 10 ayında misafir edilen yolcu sayısı ise 86 milyon 620 bin 558 olarak hesaplandı.