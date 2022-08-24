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Ekonomi

Türkiye hayalini gerçekleştiriyor! Dev projede kritik eşik

Türkiye'nin 60 yıllık nükleer hayali gerçek oluyor. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşa sahasında havalandırma sistemlerinin montajında kullanılan metal borular olan hava kanallarının üretimi için atölyede çalışmalara başlandı. Hava kanallarının üretiminin tam kapasiteye erişmesinin ardından Türkiye'de üretilen çeliği kullanan nükleer santralin güvenilir şekilde işletilmesi için önemli olan üretim hacmi yılda yaklaşık 40 bin metrekare olacak.

AA24 Ağustos 2022 Çarşamba 10:22 - Güncelleme:
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, tedarik, montaj ve kaynak, hazır ürünlerin piyasaya sürülmesi için çeşitli bölgelere ayrılmış olan atölye, ayrıca hava kanallarının kaynak bağlantılarının karbon çeliğinden arındırılmasına yönelik bir bölüm barındırıyor.

Atölye, Akkuyu NGS'nin reaktör bölümleri ve türbin binaları olmak üzere ana tesislerinin yanı sıra santralin genel bina ve yapılarında kullanılacak yuvarlak, kare ve dikdörtgen kesitli hava kanalları üretiyor.

TÜRKİYE HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRİYOR! DEV PROJEDE KRİTİK EŞİK

Hava kanallarının üretiminin tam kapasiteye erişmesinin ardından Türkiye'de üretilen çeliği kullanan nükleer santralin güvenilir şekilde işletilmesi için önemli olan üretim hacmi yılda yaklaşık 40 bin metrekare olacak.

Çok yüksek kalitede üretilmesi hedeflenen ürünlerin kontrolü birkaç aşamada gerçekleştiriliyor. Hava kanalları, Akkuyu Nükleer AŞ uzmanlarının katılımıyla sıkı giriş kontrolünden geçtikten sonra kurulum için gönderiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, "Akkuyu NGS inşaat sahasında hava kanallarının üretimi için bir atölye inşa etme kararı, imalat zamanlamasını optimize etme ve mekanik montaj işleri bölümlerine hazır ürün tedarik etme ihtiyacından kaynaklandı. Hava kanalı atölyesinin kurulması projesinin hazırlanması ve hayata geçirilmesi sırasında diğer nükleer santrallerin inşa deneyiminden yararlanıldı. Mevcut aşamada atölyede tam teşekküllü üretim başlatıldı." ifadelerini kullandı.

  • Akkuyu Nükleer Güç Santrali
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