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Ekonomi

Türkiye hibe etti: Büyümeye öncülük edecek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kenya'daki çiftçiler için arıcılık enstitüsüne ekipman bağışladı. Bu proje ile ülkede bulunan küçük ölçekli çiftçilerin büyümesi hedefleniyor.

AA10 Ağustos 2021 Salı 18:48 - Güncelleme: 10 Ağustos 2021 Salı 18:48
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TİKA Nairobi Koordinatörü Eyüp Yavuz Ümütlü, AA muhabirine, balı test etmeye yarayacak ekipmanların hem kaliteli bal üretilmesi hem de Kenya'nın bu alanda güçlenmesine yardımcı olacağını söyledi.

Ümütlü, "Türkiye, küçük ölçekli çiftçilerin arıcılık konusunda eğitilmesini sağlamak için Kenya'daki arıcılık sektörünü desteklemeye devam edecek." diye konuştu.

Kenya Tarım, Hayvancılık, Balıkçılık ve Sulama Bakanlığı Baş Sekreteri Harry Kimtai de Türkiye'nin zengin arıcılık geçmişine sahip dünyanın en büyük bal üreticilerinden biri olduğunu söyledi.

Kimtai, ülkesindeki çiftçilerin kendi tüketimlerine yönelik balı üretmek için arı beslediğini ancak arıları ticari amaçla beslemenin bambaşka bir şey olduğunu vurguladı.

Ayrıca Kimtai, Türk hükümeti ve halkına da destekleri için teşekkür etti.

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