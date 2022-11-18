Türkiye için altın fırsat: Talep yönelecek

Türk demir-çelik sektörü 2023 yılında olası bir talep artışının fırsata dönüşeceğini değerlendiriyor. Sektörde savaş ve yüksek enerji fiyatlarının etkisiyle küresel talepte ciddi bir daralmanın yaşandığını belirten Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (ADMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı bu sürecin yıl sonuna kadar devam edeceğini ön gördüklerini söyledi. Avrupa'nın Rusya ambargosu nedeniyle çok fazla zorlanacağı bir döneme girdiğini ifade eden Tosyalı, "Talebin canlanması durumunda siparişlerin Türkiye'ye gelmesi muhtemel. Coğrafi yakınlık, uygun navlun imkanı, üretim kabiliyeti ve Avrupa ülkelerine göre daha düşük enerji fiyatı ile kış dönemi bizler için pozitif geçebilir. Yine de tedbiri elden bırakmayarak, yeşil üretimi önceliklendirirken, yeni pazarlara odaklanarak kendimizi oluşabilecek her türlü riske karşı korumalıyız" diye konuştu.

YEŞİL MUTABAKAT ÖNEMLİ

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre, demir-çelik sektörlerinin ihracatında yaşanan düşüşlerin rakip ülkelere oranla daha makul seviyelerde olduğunu kaydeden Tosyalı, "Avrupa yeşil dönüşümü ikinci plana atmış görünüyor. Ancak önümüzde 'Yeşil Mutabakat' gibi iddialı bir hedef de var. Dünyanın üretimde belirlediği değişim süreçlerine uyum sağlamak için adımlarımızı önceden atmaya başladık. Bu konuyu çok önemsiyoruz" dedi.

TOPLAM İHRACATIN YÜZDE 16.3'ÜNE SAHİP

Yılın ilk 10 ayında Türkiye ihracatının 30 milyar dolardan fazlasını demir-çelik sektörleri üstlendi. Sektörler, ihracattan yüzde 16,3 pay aldı. Türkiye demir ve demir dışı metaller sektörü ekim ayında yüzde 8,3'lük düşüşle 1 milyar 49 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, ilk 10 ayda yüzde 22,5 oranında artış ile 12 milyar 161 milyon dolarlık ihracata imza attı. Çelik sektörü ise ekimde yüzde 38,2 azalışla 1 milyar 392 milyon dolarlık ihracat yaptı. Sektörün 10 aylık performansı yüzde 2,6 artış ile 18 milyar 435 milyon dolar oldu. 10 aylık dönemde Türkiye'nin toplam ihracatından demir ve demir dışı metaller yüzde 6,5'luk, çelik sektörü ise 9,8'lik pay aldı.

ABD, İKİNCİ SIRAYA YERLEŞTİ

Ekimde Türkiye geneli sektörel ihracatta en başarılı ülke 203 milyon dolar ile Almanya oldu. Bu ülkeyi, 150,8 milyon dolar ile ABD, 134,1 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 10 ülke arasında ihracatta en fazla artış yüzde 10 ile Irak pazarında kaydedildi.