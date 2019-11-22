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Türkiye için bir ilk: Bor geliri 1 milyar doları aştı

Eti Maden Kırka Bor işletme Müdürü Ersan Ayten, geçen yıl 2,45 milyon ton bor ürünleri satışı karşılığında ilk defa 1 milyar doların üzerinde satış geliri elde edildiğini açıkladı.

  • İHA
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Kırka Bor İşletme Müdürlüğünde; 2019 yılında emekliye ayrılan 24 personeli için kurum sosyal tesislerinde emeklilik töreni yapıldı. Kurum tarihinde ilk kez yapılan törene; Eti Maden Kırka Bor işletme Müdürü Ersan Ayten, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Kırka ve Havalisi Şube Başkanı Yılmaz Ayrancı, Eti Maden Kırka Bor İşletme Müdür yardımcıları Celal Demirbağ, Hasan Ali Uzun ve Zülküf Altınöz,  Türkiye Maden İşçileri Sendikası Kırka ve Havalisi Şube Sekreteri Hakan Şen, çalışanlar ve 2019 yılında emekliye ayrılanlar katıldı.
 
Kurum sosyal tesislerinde verilen yemekten sonra emekliye ayrılan personele Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Serken Keleşer adına,  Eti Maden Kırka Bor İşletme Müdürü Ayten tarafından ismine özel kol saati ve plaket takdim edildi. 
 
Törende konuşan Ayten; kökleri ETİBANK adıyla 1935 yılına dayanan dünya bor lideri Eti Maden’in “Dünya Bor Liderliği” konumunu her geçen yıl sağlamlaştırdığını, 2018 yılının, Eti Maden açısından büyük başarılara imza atılan ve satış rekorları kırılan bir yıl olduğunu belirtti.
 
2018 yılında 2,45 milyon ton bor ürünleri satışı karşılığında, yüzde 97’si ihracat gelirlerinden olmak üzere ilk defa 1 milyar doların üzerinde satış geliri elde edildiğini anlatan Ersan Ayten, "Böylece, dünya bor sektörü liderliğimizin yüzde 59 seviyesine ulaşmıştır. Bu başarının en önemli unsurunun “İnsan Kaynağı” olduğunu bir kez daha gözlemlenmiştir. Kuruluşumuzdan bu güne görev yapmış ve ebediyete intikal etmiş tüm çalışanları şükran ve minnetle yâd ediyoruz. İlk defa düzenlediğimiz bu etkinliği düzenli hale getirerek ileride diğer etkinliklerle çalışana odaklı bir kurum olma yönünde çalışanlarımızla beraber kaliteli adını altın harflerle söz ettiren bir kurum olma yönüyle ilerlemeye devam edeceğiz. Ayrıca Genel Müdürümüz Serkan Keleşer’in adına emekliye ayrılan personele hizmetlerinden ötürü vermiş oldukları hizmetten dolayı ayrıca teşekkür ediyorum’’ diye belirtti.

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