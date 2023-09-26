Türkiye için büyük fırsat! Tam 1 trilyon dolar: Türk dünyasını birbirine bağlayacak

Bakan Uraloğlu, Türkiye için büyük fırsat olarak değerlendirilen 'Bir Kuşak Bir Yol Projesi' ve Zengezur Koridor hakkında açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, "Bir Kuşak Bir Yol Projesi'ni çok önemli bir fırsat olarak görüyoruz" derken Zengezur Koridor için ise, "Bağlantının hayata geçmesi aslında tüm Türk dünyasını birbirine bağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK FIRSAT

Uraloğlu, Ankara YHT Gar'da düzenlenen "TCDD'nin 167. Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri"nde demir yollarının, 1856'da İzmir-Aydın hattına ilk rayın döşenmesinden bu yana milletin sevinçlerinin, acılarının, ayrılıklarının ve kavuşmalarının tarihini bağrında taşıdığını söyledi.

Demir yollarının 1950'li yıllardan itibaren duraklama dönemine girdiğini dile getiren Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetleri döneminde ulaştırma politikalarının yeniden devlet politikası haline geldiğini vurguladı.

Uraloğlu, son 20 yılda demir yollarına yaklaşık 880 milyar lira yatırım yaparak hatların tamamını elden geçirdiklerini ve yenilediklerini belirterek, "Büyük yatırımlar, iyileştirme, yenileme ve kalkınma hamleleri gerçekleştirdik. Böylece demir yollarımız üstündeki ölü toprağını attı. Tarihi İpek Yolu'nun canlandırılmasını amaçlayan 'Tek Yol Tek Kuşak Girişimi'nin en önemli halkasını oluşturan Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı'nı inşa ettik. Bu projeyle birlikte Asya ile Avrupa kıtaları arasında kesintisiz demir yolu ulaşımını mümkün hale getiren Marmaray ile Londra'dan Pekin'e kadar en güvenli, kısa ve ekonomik uluslararası demir yolu koridorunu oluşturduk." diye konuştu.

Demir yollarında taşınan yolcu sayılarına dikkati çeken Uraloğlu, "Yüksek hızlı trenlerle 2009'dan bu yana yaklaşık 77,5 milyon yolcu taşıdık. 2023 yılında yüksek hızlı trenlerimizle 12,5 milyon yolcu taşıyarak tarihi bir rekora imza atacağımızı öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

"BİR KUŞAK BİR YOL PROJESİ'Nİ ÇOK ÖNEMLİ BİR FIRSAT OLARAK GÖRÜYORUZ"

Uraloğlu, Avrupa'nın başlangıç noktası olan Türkiye için Asya, Avrupa ve Orta Doğu'yu birbirine bağlaması açısından "Bir Kuşak Bir Yol Projesi"ni çok önemli bir fırsat olarak gördüklerini, bu projenin Orta Koridor'un "Yeni İpek Yolu" olması için ülke içinde doğu-batı ve kuzey-güney eksenindeki eksik ulaşım bağlantılarını tamamlayacak projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Marmaray, Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı'nın Orta Koridor'un altın halkası olarak kıtalar arasında kesintisiz demir yolu taşımacılığına imkan sağladığına işaret eden Uraloğlu, Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı'ndan bugüne kadar yaklaşık 1 milyon 500 bin ton yük taşındığı bilgisini verdi.

Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Bu hatla Türkiye'den, batıda başta Bulgaristan, Macaristan, Almanya, Avusturya, Polonya, Romanya, Çekya, Slovakya, Sırbistan ve Fransa olmak üzere Avrupa'da birçok noktaya, doğuda İran, Afganistan ve Pakistan'a, kuzeyde Rusya'ya, Orta Asya'da Gürcistan, Azerbaycan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Kazakistan ve Çin'e karşılıklı yük trenleri işletiyoruz. Orta Koridor Hattı üzerinden Marmaray ve Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı'mız dünyayı küçültürken ülkemiz, transit demir yolu taşımacılığında merkez ülke konumuna gelmiştir."

Demir yollarında yeni destinasyonlarla ulaşım ağını ve yük taşımacılığı sektörünü daha da güçlendirdiklerini vurgulayan Uraloğlu, Türkiye ile İran arasındaki taşımaların her geçen gün artarken ilk etapta 1 milyon tona ulaşmasını hedeflediklerini dile getirdi.

Uraloğlu, Zengezur Koridoru'na da değinerek şunları kaydetti:

"Bu, sadece Nahçıvan'ın Azerbaycan ile olan ulaşımı açısından değil, 160 milyonluk genç ve dinamik nüfusu ve 1 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğüyle tüm Türk devletlerini ilgilendiren önemli bir projedir. Türkiye ile Azerbaycan arasında doğrudan demir yolu ve kara yolu ulaşımı sağlayacak Zengezur Koridoru bağlantısının hayata geçmesi aslında tüm Türk dünyasını birbirine bağlayacaktır. Özellikle Kafkasya'daki normalleşme için de hayati önem taşımaktadır. Dünkü görüşmelerin ardından bu hattın bir an önce bitirilmesi için çalışmalarımızı hızlandırdık. Kars-Nahçıvan Demir Yolu Projesi'nin imzalarını attık."

Zengezur Koridoru'nun, gelecek dönemde Güney Kafkasya'da ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi konusunda yeni imkanlar sağlayacağını vurgulayan Uraloğlu, koridorun işlerlik kazanmasıyla Orta Koridor'un demir yolu ve kara yolu yük taşıma kapasitesinin artacağını, bunun da Pekin'den Londra'ya uzanan doğu-batı ticaretinin artışına olumlu katkı sağlayacağını söyledi.

Uraloğlu, Orta Koridor'un etkinliğinin artmasıyla ülkenin bölgedeki stratejik konumunun öneminin de artacağını ifade etti.

Demir yollarının çalışanlarla çağın gerektirdiği değişimi yakaladığını ve dinamik bir yapıya kavuştuğunu belirten Uraloğlu, "Bu vesileyle hizmet yarışında hayatını demir yollarına adayan, köklü hizmet geleneğini günümüze aktaran tüm demir yolculara teşekkür ediyor, aramızdan ayrılanları rahmetle anıyorum. TCDD'mizin 167'nci kuruluş yıl dönümünü canı gönülden tekrardan kutluyor, bu yılki kutlama etkinliklerinin Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılına yakışacak şekilde büyük bir coşkuyla geçeceğine inanıyorum." diye konuştu.

"HEDEFLERE ULAŞMAK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

TCDD Genel Müdürü Hasan Pezük de 26 bin kişilik demir yolları ailesi olarak daha güzel ve iyi hizmet vermek ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlamak hedefiyle çalıştıklarını dile getirerek, "Yapım çalışmaları devam eden yüksek hızlı ve hızlı demir yolu hatlarımızın işletmeye alınmasıyla hizmet alanımız, hizmet sahamız genişlerken görev ve sorumluluğumuzun da artacağının bilincindeyiz. Bu bilinçle yolcu ve yük taşımacılığımızda kurulan hedeflere ulaşmak için çalışma arkadaşlarımızla gerekli planlamalarımızı yaparak çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Etkinlikte konuşmaların ardından piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu piyano resitali sundu.