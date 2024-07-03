Türkiye için ilk özelliği taşıyor! 10 adet Suudi Arabistan'a ihraç edildi

Türkiye'nin ticari araç üreticilerinden BMC, 14 metre tam alçak tabanlı yapısı, yolcu iniş ve binişleri için her iki yöne de yatabilme özelliği ile havalimanı ulaşımını daha konforlu hale getirmek için NEOPORT 14M'yi geliştirdi.

Yerli ve milli imkanlarla üretilen apron otobüsü NEOPORT, ilk kez 2017'de Belçika'da düzenlenen Busworld Otobüs Fuarı'nda sergilendi.

BMC, NEOPORT'un ilk 2 teslimatı Atatürk Havalimanı'nda kullanılmak üzere yapıldı. Buradaki performansıyla beğenilen otobüslerle geçen yıl İstanbul Havalimanı'nda kullanılmak üzere TGS Yer Hizmetleri AŞ'ye 7 adetlik teslimat gerçekleştirildi. NEOPORT 14M apron otobüslerine geçen ay 7 otobüs daha eklendi.

NEOPORT 14M apron otobüsü, geçen sürede Kazakistan Türkistan Uluslararası Havalimanı'nda da aktif olarak kullanılmaya başlandı.

- YENİ ROTA SUUDİ ARABİSTAN

NEOPORT 14M apron otobüsünün yeni kullanıcısı ise Suudi Arabistan olacak.

Suudi Arabistan'daki en önemli havalimanı hizmet sağlayıcısı Suudi Al-Amad Havaalanı Hizmetleri ve Destekleyici Taşımacılık Şirketi (SAAS) ile görüşmeler tamamlanarak 10 adet apron otobüsünün ihracatı gerçekleştirildi.

Suudi Arabistan'da en modern araç ve otobüs filosuna sahip olan, tüm ulusal ve uluslararası şirketlere havalimanları içinde ve dışında ulaşım çözümleri sunan SAAS için yüksek sıcaklık ve zorlu iklim şartlarına uygun özel olarak üretilen apron otobüslerinin bu ay itibarıyla havalimanlarında hizmet vermeye başlaması bekleniyor.

- BMC SAYILI ÜRETİCİDEN BİRİ OLDU



Havalimanlarında uçaklar ile terminal arası yolcuların güvenli ve konforlu taşınması amacıyla kullanılan apron otobüslerini yerli ve milli imkanlarla üreterek önemli bir ihtiyacı karşılayan BMC, adını bu alanda sınırlı sayıdaki üretici arasına yazdırdı, aynı zamanda Avrupa'nın en büyük ikinci üreticisi konumuna geldi.

Türk mühendisleri tarafından özel olarak geliştirilen NEOPORT apron otobüsü hem yolcu hem de sürücü konforunu en üst seviyeye taşıyacak şekilde tasarlandı. Aracın ön tarafına konumlandırılmış son teknoloji motoru sayesinde kabin içinde çok büyük ve ferah bir yolcu taşıma alanı sunan NEOPORT, 12 oturan ve 98 ayakta olmak üzere toplam 110 yolcu kapasitesiyle sınıfında lider olarak yer alıyor. Ayrıca geliştirilmiş süspansiyon sistemi sayesinde sürücü ve yolcuların araç içinde hissettiği titreşimi en aza indirerek yolcularına konforlu bir ulaşım imkanı sunuyor.

BMC NEOPORT; tam havalı servis freni, her iki yana yatma, şasi alçaltma ve yükseltme sistemi, ön ve arka disk frenleri, 6 yolcu kapısı, alçak tabanlı monokok gövdesi, iklimlendirme sistemi ve klima sistemi için ek motor özellikleriyle bir apron otobüsünde bulunması gereken özelliklerden fazlasına sahip bulunuyor.