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Ekonomi

Türkiye için sevindiren gelişme! Finteklere 166 milyon dolarlık rekor yatırım

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, Türkiye'de yatırım alan fintek girişimleri anlaşma sayısının ve yatırım tutarı miktarının 2022 yılındaki en yüksek seviyesini aştığını belirterek “2024 yılı mayıs ayı itibarıyla yatırım tutarı açısından 166 milyon dolar ile şimdiye kadarki en yüksek değerine ulaşmıştır” dedi.

AA20 Haziran 2024 Perşembe 11:09 - Güncelleme:
Türkiye için sevindiren gelişme! Finteklere 166 milyon dolarlık rekor yatırım
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Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi koordinasyonunda hazırlanan, sektörün mevcut durumunu ve geçmiş yıllara göre gelişimini gösteren "Türkiye Fintek Genel Görünümü" mayıs ayı çalışması yayımlandı.

Çalışmaya göre, mayıs itibarıyla fintek ekosisteminde 696'sı aktif olmak üzere toplamda 845 fintek şirketi bulunuyor.

Finteklerin faaliyet alanlarına bakıldığında en fazla şirket 273 ile ödemeler alanında yer alıyor. Ödemeleri 111 şirket ile bankacılık teknolojileri, 101 şirket ile blokzincir/kripto varlık şirketleri ve 91 şirket ile kurumsal finans şirketleri izliyor.

Türkiye'deki fintek ekosistemine mayıs itibarıyla 2 yeni şirket dahil olurken, 6 fintek şirketi 109 milyon dolar karşılığında çıkış yaptı. Geçen sene ise 5 şirketle 86 milyon dolarlık çıkış gerçekleşti.

Finteklerin katıldığı yatırımlara bakıldığında, söz konusu dönemde 1 adetle 1 milyon dolarlık yatırıma dahil olundu. Satın alma işlemlerinde ise 5 şirket toplamda 52 milyon dolara satın alınırken, geçen sene bu rakam 8 şirketle 59 milyon dolar seviyesindeydi.

-"FİNTEK SEKTÖRÜNÜN ULUSLARARASILAŞMASINI HEDEFLİYORUZ"

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye'de fintek ekosisteminin hızla geliştiğini vurguladı.

Son 2 yılda fintek sektöründeki istihdamın ve faaliyet gösteren şirket sayısının artış eğiliminde olduğunu kaydeden Aşan, "Türkiye'nin fintek alanında dünyada önde gelen ülkeler arasında bulunması gayesiyle yürüttükleri çalışmalara gayret ve hassasiyetle devam etmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Göksel Aşan, Finans Ofisi olarak, finansal teknolojiler alanında Türkiye'de güçlü bir ekosistem oluşturmayı, açık finansı geliştirmeyi ve sektörün uluslararasılaşmasını hedeflediklerini kaydetti.

Mayıs ayı itibarıyla yapılan yatırımlarla ilgili olarak Aşan, "Türkiye'de yatırım alan fintek girişimleri anlaşma sayısı ve yatırım tutarı miktarı olarak 2022 yılındaki en yüksek seviyesini aşmış, 2024 yılı mayıs ayı itibarıyla yatırım tutarı açısından 166 milyon dolar ile şimdiye kadarki en yüksek değerine ulaşmıştır." değerlendirmesini yaptı.

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