Türkiye ile ABD arasındaki ikili ticaret hacminde rekor kırıldı

AA 11 Şubat 2022 Cuma 14:25 - Güncelleme: 11 Şubat 2022 Cuma 14:25

2021 yılı Türkiye ihracatının rekorlara imza attığı bir yıl oldu. Kovid-19 etkilerinden dolayı dünya ticaretinin zor dönemler geçirdiği 2020 yılında Türkiye'nin dış ticareti de olumsuz etkilenmişti.

Salgının etkilerinin azalmasıyla birlikte ekonomilerin tekrar açılması ve dünya ticaretini canlanmasıyla 2021 yılı Türkiye'nin ihracatta adeta tarih yazdığı bir dönem oldu.

Türkiye, bu dönemde sektör ve ülkelere gerçekleştirdiği dış satımda rekorlara imza attı.

Gerçekleştirilen ihracatta önde gelen ülkeler arasında yer alan ABD de Türkiye'nin dış satımında tarihi zirvelere ulaştığı pazarlar arasında konumlandı. Dünyanın en büyük ekonomisi ABD'nin Türk ürünlerine olan talebi dikkatleri çeken başka bir nokta oldu.

ABD Nüfus Sayım Bürosu verilerine göre, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ticaret hacmi geçen yıl 28 milyar dolara dayanarak rekor seviyeye ulaştı. İki ülke arasındaki ticaret hacmindeki artış yüzde 30'u aştı.

ABD böylece 2021'de Türkiye'nin en büyük ikinci ihracat pazarı haline geldi.

-TÜRKİYE, ABD'YE 4 MİLYAR DOLARLIK DIŞ TİCARET FAZLASI VERDİ



İkili ticaret hacminin yaklaşık 16 milyar dolarını Türkiye'nin ABD'ye ihracatı oluştururken, yaklaşık 12 milyar dolarını da ABD'nin Türkiye'ye yaptığı dış satım oluşturdu. Verilere göre, Türkiye, ABD'ye 4 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verdi.

Türkiye'nin ABD'ye ihracatı geçen yıl 2020 yılına göre yüzde 44,6 artarken, ABD'nin Türkiye dış satımı da yüzde 19,1 artış kaydetti. Türkiye ve ABD arasında böylece geçen yıl "kazan-kazan" temelli bir ticaret gerçekleşti.

Türkiye'nin ABD'ye dış satımı geçen yıl ekim ayında 1 milyar 459,9 milyon dolarla aylık bazda rekor seviyeye ulaşmıştı. ABD'nin Türkiye'ye ihracatı ise aralık ayında 1 milyar 532,8 milyon dolarla tarihi zirveyi görmüştü.

-TÜRKİYE'NİN ABD'YE İHRACATI 2022'YE DE HIZ KESMEDEN GİRDİ



Türkiye'nin ABD'ye ihracatı 2022'ye de hız kesmeden girdi. Türkiye ve ABD arasındaki ikili ticaret yılın ilk ayında da aynı şekilde devam etti.



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ocak ayında ABD 1 milyar 91 milyon 247 bin dolarla Türkiye'nin en fazla dış satım yaptığı ikinci ülke oldu. ABD böylece geçen ay Türkiye'nin 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiği Almanya'yla birlikte iki ülkeden biri oldu.

ABD aynı zamanda geçen ay Türkiye'nin dış satımını değer bazında en fazla artırdığı ülke olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin ABD'ye ihracatı ise ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre 281 milyon 976 bin dolar tutarında artış kaydetti.