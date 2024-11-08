Türkiye ile ABD arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla New York'ta etkinlik düzenlendi

TACCI ile New Jersey Ticaret ve Sanayi Derneği (CIANJ) ortaklığında Türkevi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal, TACCI Başkanı Ali Koçak ve CIANJ Başkanı Anthony Russo'nun yanı sıra ticaret odalarından temsilciler, ateşeler, bürokratlar ve iş insanları katıldı.

Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni dönem! Doğu Akdeniz ve F-35'lere dikkat çekildi Katılımcıların iş dünyası ve kamu kurumlarından temsilcilerle bilgi alışverişinde bulunma fırsatı elde ettiği etkinlikte, TACCI ile CIANJ arasında mutabakat zaptı imzalandı.

TACCI Başkanı Koçak, buradaki konuşmasında, Türkiye ile ABD ilişkilerinin köklü bir geçmişe sahip olduğuna işaret ederek, bu ilişkilerin geliştirilmesini ve daha fazla ortaklık kurulmasını beklediklerini kaydetti.

Türkiye'nin Orta Doğu, Asya ve Avrupa arasında bir merkez konumunda olduğuna dikkati çeken Koçak, bu nedenle işlerini bu alanlarda genişletmek isteyen iş insanlarını TACCI ile bağlantı kurmaya davet etti.

Koçak, TACCI'nın Türkiye'den gelen işletmelerin ABD'de, ABD'li şirketlerin de Türkiye'de iş kurmalarına yardımcı olmak için aktif şekilde çalıştığını belirterek, iş insanlarını buluşturmada da rol aldıklarını anlattı.

Düzenlenen etkinliğin, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesini amaçladığını vurgulayan Koçak, CIANJ ile imzalanan mutabakat zaptının bu amaca hizmet edeceğini söyledi.

CIANJ Başkanı Anthony Russo da iş yapmanın uluslararası bir dil olduğunu ifade ederek, etkinlikte birçok farklı ülkeden katılımcıyla tanışma fırsatı bulduğunu kaydetti.

İşin tanınan ve güvenilen kişilerle yapılabileceğinin altını çizen Russo, sağlam ilişkiler ve işbirliği kurmanın önemini vurguladı.