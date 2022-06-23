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Ekonomi

Türkiye ile ABD'den kritik temas: Mutabık kalındı

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş, ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo ile iki ülke arasındaki mali suçlarla mücadele konusundaki teknik ve ekonomik iş birliği, küresel ekonomik gelişmeler, dünyada yükselen enflasyon ve fiyat stabilizasyonu için birlikte atılabilecek adımları görüştü. Teknik ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi için daha yakın ve sık görüşmeler yapılması konusunda mutabık kalındı.

AA23 Haziran 2022 Perşembe 17:22 - Güncelleme:
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AA muhabirinin, Hazine ve Maliye Bakanlığından aldığı bilgilere göre, Adeyemo başkanlığındaki heyet Bakanlığı ziyaret ederek Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş ile önce baş başa, daha sonra da heyetler arasında görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, iki ülke arasındaki mali suçlarla mücadele konusundaki teknik ve ekonomik iş birliği değerlendirildi, bu konuda sağlanan gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ayrıca güncel küresel ekonomik gelişmeler, dünyada yükselen enflasyon ve fiyat stabilizasyonu için birlikte atılabilecek adımlar gündeme geldi.

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle yükselen enerji maliyetleri ve bunun doğrudan etkilerini konuşan Elitaş ve Adeyemo, dünya ekonomisine etkilerin azaltılması için bu konuda atılabilecek adımlar hakkında görüşlerini beyan etti.

Elitaş tarafından, Rusya-Ukrayna Savaşı sürecinde Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde barışın bir an evvel sağlanması noktasında takındığı net tavır da anlatıldı. Ayrıca bu hafta içerisinde Ukrayna tahıllarının tekrar küresel ekonomik siteme dahil edilmesinin de söz konusu çabaların somut bir çıktısı olduğu vurgulandı.

Yaklaşık 2 saat süren görüşmelerde, her iki Bakan Yardımcısı da mali suçlarla mücadelede teknik konularda sağlanan ilerlemeden duyulan memnuniyeti dile getirdi. Teknik ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi için daha yakın ve sık görüşmeler yapılması konusunda mutabık kalındı.

  • Hazine bakan yardımcıları
  • mali suçlar
  • ekonomi

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