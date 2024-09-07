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Ekonomi

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA7 Eylül 2024 Cumartesi 10:11 - Güncelleme:
Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı
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"9 Temmuz 2024'te Ankara'da imzalanan ekli Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Arasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin Birlik Sivil Koruma Mekanizmasına (2021-2027) Katılımı" hakkındaki anlaşmanın 1 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere onaylanması hakkındaki karar Resmi Gazete'de yer aldı.

Bu anlaşma kapsamında Türkiye ile AB üyesi devletler arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi, doğal ve insan kaynaklı felaketlerin önlenmesi, bu felaketlere karşı hazırlıklı olunması ve müdahaleye yönelik sistemlerin etkinliklerinin geliştirilmesi amacıyla sivil koruma alanındaki koordinasyonun kolaylaştırılması amaçlanıyor.

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