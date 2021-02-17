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Ekonomi

Türkiye ile Azerbaycan arasında ortak gemi üretimi görüşmesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Azerbaycanlı mevkidaşı Nabiyev ile görüştü. Görüşmede ortak gemi üretimi konuları da ele alındı.

AA17 Şubat 2021 Çarşamba 15:20 - Güncelleme: 17 Şubat 2021 Çarşamba 15:24
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Azerbaycan Ulaştırma, Haberleşme ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Rashad Nabiyev ile bir araya geldi.

Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede, Varank ile Nabiyev, uzay teknolojileriyle raylı sistem teknolojileri alanlarında iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

İki bakan, Türkiye ile Azerbaycan arasında taşımacılıkta maliyetlerin düşürülmesi amacıyla raylı ulaşım sistemlerine ağırlık verilmesinin yanı sıra ortak gemi üretimi konularını görüştü.

Görüşmede ayrıca TEKNOFEST'in Bakü'de düzenlenip düzenlenemeyeceği konusunda görüş alışverişinde bulunulurken, Azerbaycan'da ortak teknoparklar açılması ve Deneyap atölyelerinin uygulanması gibi konular da ele alındı.

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