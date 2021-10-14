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Ekonomi

Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni doğal gaz anlaşması

Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Shahbazov, ülkesinin Türkiye ile yeni bir doğalgaz anlaşması imzaladığını duyurdu.

Reuters14 Ekim 2021 Perşembe 15:21 - Güncelleme: 14 Ekim 2021 Perşembe 15:21
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Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Shahbazov, Şah Deniz 1 sahasından Türkiye'ye doğalgaz satışı için yeni bir anlaşma anlaşma imzalandığını söyledi.

Bakan, Azerbaycan'ın Türkiye'ye Shahbazov Moskova'da düzenlenen enerji konferansında Reuters'a yaptığı açıklamada, "Şah Deniz 2'ye ek olarak Şah Deniz 1'den (Türkiye'ye) doğalgaz sevkiyatını artıracağız" dedi.

Shahbazov, Şah Deniz 1 sahasından gelecek yıl Türkiye'ye 2.5 milyar metreküp, 2023'te 3.5 milyar metreküp doğalgaz sevkiyatı yapılacağını söyledi.

Azerbaycan'ın toplam doğalgaz üretiminin önümüzdeki yıl 43 milyar metreküpe çıkması bekleniyor.

Azerbaycan, sözleşmenin sona ermesi nedeniyle Şah Deniz 1 sahasından Türkiye'ye doğalgaz sevkiyatını Nisan ayında durdurmuştu.

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