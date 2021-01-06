İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
06 Ocak 2021 Çarşamba / 22 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,348
  • EURO
    9,0738
  • ALTIN
    460.131
  • BIST100
    1507.94
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni hat! Nahçıvan ekonomisinin ateşini yakacak proje
Ekonomi

Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni hat! Nahçıvan ekonomisinin ateşini yakacak proje

Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni bir hat kuruluyor. Bakan Dönmez'in, 'Nahçıvan ekonomisinin ateşini yakacak.' dediği proje için ilk adım atıldı. Buna göre Iğdır ili ve çevresindeki birkaç bölge acele kamulaştırıldı.

AA06 Ocak 2021 Çarşamba 10:20 - Güncelleme: 06 Ocak 2021 Çarşamba 10:43
ABONE OL

Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleştirilecek enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin gerçekleştirilmesi amacıyla Iğdır'ın Merkez, Karakoyunlu ve Aralık ilçeleri sınırlarında yer alan ve bu hattın güzergahına isabet eden taşınmazlarla söz konusu proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazlar, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Manisa'da "Yeşilova KÖK Çevre Hatlar Enerji Nakil Hattı"nın ve Kastamonu'da "İnebolu DM-Uğrak KÖK Enerji Nakil Hattı"nın yapımı amacıyla ilgili güzergahlara isabet eden taşınmazlarda pilon yerleri mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahaları ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğünce istimlak edilecek.

Öte yandan, EMBA Elektrik Üretim AŞ Adana Özel Endüstrisi Bölgesi sınırlarının değiştirilmesi kararlaştırıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.