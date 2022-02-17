Türkiye ile BAE arasında yeni dönem! 10 milyar dolarlık yatırımın ilk rotası belli oldu

Sabah 17 Şubat 2022 Perşembe 07:54 - Güncelleme: 17 Şubat 2022 Perşembe 07:54

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iki günlük resmi ziyaret için gittiği Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'den iş dünyası eli dolu döndü. Ülkeden geleceği açıklanan 10 milyar dolarlık yatırımın bu yıl önemli bir kısmının hayata geçmesi bekleniyor. Sabah'ın haberine göre, ilk yatırımın ise savunma sanayisine yapılması bekleniyor.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, BAE ile ekonomide yeni ve güçlü bir sürecin başladığını belirterek, "Tarım, gıda, enerji, bilişim, savunma sanayi başta olmak üzere birçok sektörle ilgili olduklarını beyan ettiler. Türkiye'de yatırım yapma iştahları çok yüksek" dedi. En kısa sürede İstanbul ya da BAE'de ticaret ve sanayi odası federasyonları ile seri toplantılara başlayacaklarını anlatan Olpak, "Öncelikle bize çok güçlü bir müteahhitlik sektörümüz olduğunu ve bu kasımızdan faydalanmak istediklerini söylediler. 'Bizim bu alanda açığımız var ve ihtiyacımız var' dediler. Biz de başta bu alan olmak üzere seri toplantılarla 10-15'er kişilik gruplar halinde görüşmeler gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

6 SEKTÖR ÖNCELİKLİ

DEİK Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri İş Konseyi Başkanı Tevfik Öz, BAE'nin Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım kararı almasının önemli olduğunu belirterek, "Savunma sanayi başta olmak üzere, enerji, gayrimenkul, tarım, gıda ve sağlık sektörlerine yönelik işbirliği imkânlarına yönelik ana başlıklar belirledik. Bu yıl Türk firmaların bilgi birikimi onların finansal gücünün bir araya geldiği yatırımların hayata geçtiğini görebiliriz. Özellikle savunma sanayi işbirliğine en yakın sektör. Tüm süreç kazan-kazan mantığında ilerliyor" dedi.

TİCARET HACMİ % 40 ARTAR

Türkiye, BAE'nin 11'inci büyük ticaret ortağı. BAE ise Türkiye'nin ikili ticaret hacmi en yüksek olan ülkeler sıralamasında 12'nci sırada geliyor. İki ülke arasında 2019'da ticaret hacmi 7.3 milyar dolardı. 2020 ve 2021'de bu rakam 8 milyar dolar seviyesindeydi. Başkan Erdoğan'ın ziyaretinin ticarette de ihracatçıların elini güçlendirdiği belirtiliyor. İHBİR ve Tayaş Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, Körfez ülkeleriyle siyaset ve ticaretin eşdeğerde olduğunu belirterek, "Yapılacak anlaşma ve olumlu görüşmeler ticaretimize çok ciddi katkılar sağlayacaktır. Suudi Arabistan'la 3 milyar dolarlık bir ticaretimiz vardı. Geçtiğimiz yıl itibarıyla bu rakamlar 189 milyon dolarlara kadar düştü. Cumhurbaşkanımızın görüşmeleri ile tekrar 3 milyar doları yakalayabiliriz. Birleşik Arap Emirlikleri'yle hacmimizin de yaklaşık yüzde 40 artabileceğine inanıyorum" dedi. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Koçak, kimya sektörü olarak ihracat pazarlarımızı çeşitlendirmeyi ve bu pazarlara katma değerli ihracat gerçekleştirmeyi birinci öncelik haline getirdiklerini kaydetti.

Armatür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan ise "Önemli olan biz sanayicilerin katma değeri yüksek ürünler üreterek ve doğru pazar araştırmaları yaparak, bu potansiyeli kullanmamızdır" diye konuştu. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe, temasların ihracat imkânlarını artıracağını söyledi.