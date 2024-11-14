Türkiye ve Birleşik Krallık arasında demir yolu sektöründe işbirliğini geliştirmek amacıyla "Demiryolu Sektöründe İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"na imza atıldı.

JW Marriot Otel'de "Birleşik Krallık-Türkiye Demiryolu Forumu" düzenlendi.

Foruma Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçi Yardımcısı Wendy Wyver, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Ömrüye Ayan, Birleşik Krallık Uluslararası Demiryolu ve Demiryolu Taşımacılığı Direktör Yardımcısı Andrea Pearson ve demir yolu sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların temsilcileri katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Wyver, forumun iki ülke arasında demir yolu alanındaki işbirliğini göstermesi bakımından önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Birleşik Krallık için uluslararası güvenlikten enerjiye, ticaretten ulaştırmaya vazgeçilmez bir ortak olduğunu ifade eden Wyver, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması amacıyla daha modern bir serbest ticaret anlaşması tesis edilmesine ilişkin karşılıklı niyetlerin ortaya konulduğunu belirtti.

Wyver, taraflar arasında demir yolu alanında işbirliği anlamında yeni bir sayfa açıldığına işaret ederek, demir yolu güvenliği, inovasyon, bakım ve iklim değişikliğinin demir yolları üzerindeki etkisi gibi farklı alanlarda çalışmalar yürütüldüğüne dikkati çekti.

Türkiye'de ulaştırma sektörünün büyüme potansiyelinin takdir edici olduğunu vurgulayan Wyver, uluslararası anlamda stratejik bir bölgede bulunmasının Türkiye'yi küresel lojistik alanında önemli bir ülke hale getirdiğini dile getirdi.

- "TÜRKİYE'DE DEMİR YOLU İŞLETMECİLİĞİ İTİCİ GÜÇ"

Genel Müdür Yardımcısı Ayan da mutabakat zaptının iki ülke arasında demir yolu alanındaki ilişkileri daha ileriye taşıyacağını söyledi.

İnsan ve çevre odaklı büyümeyi destekleyen, sürdürülebilir, güvenli, etkin ve verimli ulaştırma sektörünün altyapısını oluşturmanın öncelikleri olduğunu ifade eden Ayan, son 20 yılda gerçekleştirdikleri projelerle vatandaşların yaşam kalitesini artırdıklarını vurguladı.

Ayan, demir yollarının, geçtiği coğrafyalarda ekonomik, sosyal ve kültürel gelişime katkı sağladığına işaret ederek, Türkiye'de demir yolu işletmeciliğinin itici güç olduğunu dile getirdi.

Pearson da iki ülke arasında demir yolları sektöründeki işbirliğinin 150 yıldır devam ettiğinin altını çizdi.

Mutabakat zaptının gelecekte kurulacak işbirliklerinin yenilikçi yönünü ortaya çıkardığını ifade eden Pearson, her iki ülkede de demir yolu sektöründe heyecan verici bir dönemden geçildiğinin altını çizdi.

Konuşmaların ardından Ayan ve Pearson, "Demiryolu Sektöründe İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı imzaladı.

