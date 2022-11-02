Türkiye ile birlikte çalışmak istiyorlar: 100 milyar doları aşabilir

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin, Çin ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin sürekli büyüdüğünü belirterek, "Çin yeni bir çift döngülü kalkınma modelinin inşasını hızlandırıyor. Türkiye yeni bir kalkınma vizyonuna doğru ilerliyor. Bu nedenle iki ülke arasındaki iş birliği için geniş bir potansiyel var." dedi.

Liu Shaobin, DEİK Türkiye-Çin İş İnsanları Networking Etkinliği'nde yaptığı konuşmada, Çin'in dünyadaki gelişmiş ülkelerin toplam nüfusundan daha fazla nüfusa sahip olduğunu belirterek, Çin'in büyük bir nüfusu olduğu için kendilerinin modernleşme adına daha çok çaba sarf etmeleri gerektiğine işaret etti.

Shaobin, "Çin'in dış politikası, sürekliliği, istikrarı ve dünya barışını korumaya, ortak kalkınmayı teşvik etmeye ve özellikle insanlık için ortak geleceğe sahip bir toplum inşasını desteklemeye devam edecektir." diye konuştu.

Çin ve Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana 51 yılda, iki ülke arasındaki ilişkilerin olağanüstü bir yolculuktan geçtiğine işaret eden Shaobin, "İki ülke arasında iyi bir gelişme ivmesi sürüyor. Özellikle son yıllarda iki liderin ilgileriyle her iki taraf bütün alanlarda iş birliğini derinleştiriyor ve önemli faydalar sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Shaobin, Çin'in ikili ilişkilere her zaman stratejik ve uzun vadeli bir perspektiften baktığını belirterek, "Gelecek sene Türkiye Cumhuriyeti 100. yılını kutlayacaktır. Çin ve Türkiye kendi hayallerini gerçekleştirme sürecinde kalkınma stratejilerinin uyumunu artırabilir, karşılıklı güveni artırabilir, iş birliğini derinleştirebilir, dünya barışının kurulmasına ve dünyanın kalkınmasına katkılarda bulunabilir." açıklamasını yaptı.

Çin ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin sürekli büyüdüğüne işaret eden Shaobin, "Çin yeni bir çift döngülü kalkınma modelinin inşasını hızlandırıyor. Türkiye yeni bir kalkınma vizyonuna doğru ilerliyor. Bu nedenle iki ülke arasındaki iş birliği için geniş bir potansiyel var." ifadelerini kullandı.

Çin Sanayici ve İşadamları Derneği (ÇİNSİAD) Başkanı Zhou Yanquan da Çin ve Türkiye'nin diplomatik ilişkiler kurmasının üzerinden 51 yıl geçtiğini belirterek, özellikle son 5 yılda, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yeni bir seviyeye ulaştığını aktardı.

Yanquan, "Önümüzdeki 5 yıl içinde Çin ile Türkiye arasındaki toplam ticaret hacmi rahatlıkla 100 milyar doları aşabilir. Buna inanmak için her türlü nedenimiz var" değerlendirmesinde bulundu.

G20'nin iki yükselen pazar üretim merkezi olan Türkiye ve Çin'in uluslararası pazarın dolaşımına bağımlı olduğuna işaret eden Yanquan, "Çin ve Türkiye'deki girişimciler, bugün olduğu gibi daha fazla iş fırsatı alışverişi ve ticaret politikası yürütmelidir." diye konuştu.

- "TÜRKİYE ADINA NET POZİTİF AYRIMCILIK TALEP EDİYORUZ"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ise pandemiyle birlikte tedarik zincirinin öneminin daha iyi anlaşıldığını aktararak, bu süreçte kazananların tedarik zincirini koparmayanların olduğunu dile getirdi.

Olpak, "ÇİNSİAD Başkanı Zhou Yanquan 5 yıllık süreç içerisinde ikili ticaretimizin 100 milyar dolara gidebileceğini ifade etti. Biz dış ticaret açığı veren bir ülkeyiz. Çin de dış ticaret fazlası veren bir ülke. Bizler iş dünyası temsilcileriyiz. Çin bütün dış ticaret fazlasını Türkiye üzerinde vermek durumunda kalmamalı. Biz, Türkiye'de 'Kuş tek kanadıyla uçamaz' diye bir ifade kullanırız. Eğer başkanın ifade ettiği 100 dolara giderken biz 90 milyar doları açık verirsek öncelikle iş dünyası olarak bizler buradan dolayı kendimize iyi bir ders çıkartmalıyız.

Türkiye adına net pozitif ayrımcılık talep ettiğimizi söylemek isterim, çünkü uzun vadede bu sürdürülemez olur, başka komplikasyonlar karşımıza çıkabilir. İkili ticaret hacminde 100 milyar dolara gideriz ama yarı yarıya dengeli bir şekilde gideriz diyorum." diye konuştu.

- "İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARET POTANSİYELİNİ DAHA DA İLERİYE TAŞIMAK ADINA VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ"

DEİK Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı Korhan Kurdoğlu da Çin'in kendilerine yeni iş yapış şekilleri edinme ve hızlı gelişmelere ayak uydurma konularında önemli kapılar açtığını dile getirdi.

Kurdoğlu, "Çin, Türk iş dünyası için çok önemli bir ortak ve bu kritik önem her geçen yıl daha da artıyor. Biz de iki ülke arasındaki ticaret potansiyelini daha ileriye taşımak adına var gücümüzle çalışıyoruz. Çin Halk Cumhuriyeti'nin hem Ankara hem de İstanbul'daki diplomatik temsilciliklerinin vermiş olduğu destekleri her zaman yanımızda hissediyoruz." açıklamasını yaptı.

Türkiye-Çin İş Konseyi olarak ÇİNSİAD ve ÇİNKOBİ gibi önde gelen Çin iş dünyası kuruluşlarıyla önümüzdeki dönemde daha fazla iş birliği yapmayı hedeflediklerini aktaran Kurdoğlu, "Bu iş birliklerini geliştirmek noktasında bu salonda yer alan her bir kişiye sorumluklar düşüyor." diye konuştu.

Çin Kobi Derneği (ÇİNKOBİ) Başkanı Li Muzi de kuruluşlarından bu yana geçen 6 ay içinde, onlarca Çinli şirketin danışmak için kendileriyle iletişime geçtiğini belirterek, dernek üyelerinin her birinin, Türkiye'yi Çinli yatırımcılara tanıtma yükümlülüğünü üstlenen birer gönüllü ekonomik elçi olduğunu aktardı.

Muzi, "Bizler Türkiye'de faaliyet gösteren Çinli girişimcileriz. İmajımız, Türk halkının ve girişimcilerin Çin'i nasıl gördüğünü etkileyecek. Bu açıdan, üyelerimizin her biri Çin'in ülke imajı elçisidir." dedi.