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Ekonomi

Türkiye ile Filistin arasında protokol imzalandı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın, Filistin Ekonomi Bakanı Muhammed el-Amur ile bir araya geldiği toplantıda, Türkiye'den Filistin'e mal ticaretinin kesintisiz devam etmesi için bir mekanizma onaylanarak, ikili ekonomik ilişkiler kapsamlı şekilde ele alındı.

AA7 Haziran 2024 Cuma 17:35 - Güncelleme:
Türkiye ile Filistin arasında protokol imzalandı
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Bolat, Filistin Ekonomi Bakanı el-Amur ile İstanbul'da görüştü.

Bolat, toplantıda İsrail'in katliamlarında hayatını kaybeden Filistinlilere rahmet, ailelerine başsağlığı dileyerek, Türkiye'nin Gazzelilerin yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ömrünü Filistin davasına vakfettiğini belirten Bolat, "Cumhurbaşkanımız son dönemde de Filistin halkı için çabalarını her seviyede sürdürdü ve İsrail vahşetini tüm dünyaya anlattı." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, Filistin'e sağlanan yardımların yanı sıra Türkiye'nin kalıcı ateşkes sağlanıncaya, kesintisiz insani yardımlara izin verinceye kadar İsrail ile ticareti tamamen durdurduğunu ve bu kararın arkasında olduğunu hatırlattı.

Bakan Bolat, Türkiye'nin Filistin ile ilişkilerini her alanda arttırmaya, mevcut işbirliğini geliştirmeye ve Filistin ekonomisini kalkındırmak için gerekli tüm desteği sağlamaya hazır olduğuna da dikkati çekti.

- "TÜRKİYE, FİLİSTİN'İN AYAKTA KALMASINA EN ÇOK YARDIM EDEN ÜLKE"

Toplantıda, Bakan el-Amur, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin davasının ve halkının en büyük destekçisi olduğunu, İsrail'in soykırımına karşı en güçlü mücadeleyi sergilediğini belirtti.

İsrail işgalinin 1947'den beri devam ettiğine işaret eden el-Amur, Filistin halkının tüm zorluklarla başa çıkmaya yönelik güçlü ve sarsılmaz bir irade ortaya koyduğunu vurguladı.

Bakan el-Amur, Türkiye'nin geçmişte olduğu gibi son dönemde de Filistin'in ayakta kalmasına ve ihtiyaçlarının karşılanmasına en çok yardım eden ülke olduğunun altını çizdi.

- TOPLANTI SONUNDA PROTOKOL İMZALANDI

Toplantı sonunda Bolat ve el-Amur, mutabık kalınan konuları kapsayan bir protokol imzaladı. Protokolde iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşması bünyesinde yer alan Ortaklık Komitesi'nin ve Ekonomik İşbirliği Yüksek Konseyi'nin daha sık toplanması kararı alındı.

Protokol çerçevesinde ayrıca Türkiye'den Filistin'e mal ticaretinin bu aşamada kesintisiz devam etmesi için de bir mekanizma onaylandı.

Türkiye, kısa süre önce Filistin'e hurma ihracatında sağladığı gümrük vergisiz kota miktarını 5 bin tona yükseltti. Diğer taraftan, Filistin tarafından ticari kolaylık için ilave talep edilecek ürünlerin de serbest ticaret anlaşmasına eklenmesi konusunda iki ülke teknik ekiplerinin çalışması kararlaştırıldı.

Yine Filistin'de üretilen ürünlerin coğrafi işaretleme süreçlerinin hızlandırılması için bir yol haritası belirlendi.

Bakan Bolat ve el-Amur, protokol doğrultusunda 3 ay içerisinde tekrar bir araya gelerek, mutabık kalınan hususlarla ilgili gelişmeleri gözden geçirecek.

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