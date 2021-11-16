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Ekonomi

Türkiye ile Gazprom arasında görüşmeler sürüyor

Enerji Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Ankara ile Rusya'nın doğalgaz ihracat tekeli Gazprom arasında Türkiye'ye doğalgaz sevkiyatının artırılması için müzakereler yürütüldüğünü ifade etti.

Reuters16 Kasım 2021 Salı 14:49 - Güncelleme: 16 Kasım 2021 Salı 14:49
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Rusya'nın TASS haber ajansına göre Bayraktar bu açıklamayı Abu Dhabi'de katıldığı konferans sırasında yaptı.

Bayraktar ayrıca 2022 yılında TürkAkım doğalgaz boru hattında kullanılmayan 9.75 milyar metreküp kapasite olacağını ifade etti.

BOTAŞ ve Türk özel sektör şirketlerinin Rusya'dan uzun vadeli doğalgaz ithalat kontratlarının süresi bu yıl sonunda dolacak. Kontratların yenilenmesi ve ithalat miktarlarının "bir miktar" artırılması için görüşmelerin yürütüldüğünü Enerji Bakanı Fatih Dönmez, bu ayın başlarında söylemişti.

Habere göre Bayraktar Türkiye'nin Rusya'dan gaz ithalatının bu yıl 20 milyar metreküpü aşacağını da belirtti.

EPDK verilerine göre Ağustos sonu itibarıyla, yani yoğun kullanımın olduğu kış ayları başlamadan önce Rusya'dan ithal edilen gaz miktarı 18.8 milyar metreküptü oldu.

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