Türkiye ile Hollanda arasında 5'inci dönem JETCO toplantısı İstanbul'da gerçekleşti. Toplantıda, ikili ticari ve ekonomik ilişkiler, karşılıklı yatırımlar, Gümrük Birliğinin Güncellenme süreci, iş dünyasının karşılaştığı vize sorunları, sanayi ve ticarette yeşil ve dijital dönüşüm konuları basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmede ele alındı.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı sonrası mutabakat zaptı imzalandı. Bakanlık tarafından yapılan duyuruda, 'ETOK/JETCO oturumu çerçevesinde ise, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin yanı sıra, Gümrük Birliği'nin Güncellenmesi, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve iş dünyamızın vize tedariki, müteahhitlik, enerji, start-up ekosistemi, dijitalleşme, sanayi, kümelenme, kadın girişimcilik, sağlık turizmi, ihracatın finansmanı ve döngüsel ekonomi konuları ele alınarak toplantısı sonrasında imzalanan Mutabakat Zaptı ile kayıt altına alınmıştır. Önümüzdeki dönemde ülkemiz ile Hollanda arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin yol haritasını belirleyen JETCO/ETOK protokolünün imzalanmasının ardından, DEİK ile Hollanda Sanayi ve İşverenler Konfederasyonu başkanları ve iş insanlarının da katılımıyla 'Türkiye-Hollanda Yuvarlak Masa Toplantısı'na gerçekleştirilmiştir. İki ülke özel sektörleri arasında potansiyel iş birliği temaları olarak belirlenen hizmetler, sanayi kümelenmeleri, sürdürülebilirlik, enerji verimliliği ve döngüsel ekonomi hususlarında özel sektörün geleceğe ilişkin planlamaları ve iş birliği imkanları ele alınmıştır' denildi.