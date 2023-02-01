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Ekonomi

Türkiye ile imzalar atılmıştı! Komşu hamlesini yaptı

Bulgaristan geçtiğimiz Ocak ayında Türkiye ile yılda yaklaşık 1,5 milyar metreküpe kadar doğal gaz transferi sağlayacak işbirliği anlaşması imzalamıştı. Anlaşmanın ardından Bulgaristan, Sırbistan ile de iki ülkenin doğal gaz sistemlerini bağlayacak boru hattı inşaatı için temel attı.

AA1 Şubat 2023 Çarşamba 20:16 - Güncelleme:
Türkiye ile imzalar atılmıştı! Komşu hamlesini yaptı
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, çalışma ziyareti için geldiği Bulgaristan'da mevkidaşı Rumen Radev ile iki ülkenin doğal gaz sistemlerini bağlayacak boru hattı inşaatının Bulgaristan bölümünün temel atma törenine katıldı.

Bulgaristan-Sırbistan sınırına yakın Novi İskar'da yapılan temel atma töreninde, Radev ve Vucic, doğal gaz ara bağlantısının ekime kadar hazır olacağından dolayı duydukları memnuniyetini ifade etti.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, kurulan ara bağlantının "geleceğe dönük bir yatırım olduğunu" belirterek, "Bu proje aynı zamanda ortak Avrupa geleceğimizi inşa edeceğimiz bir ortamda karşılıklı dayanışma, destek ve yeni teknoloji ile yaklaşımların uygulanması konusunda örnek teşkil edecek." dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic de "Bu proje, dostlar arasında, önemli ve büyük şeyler yapabileceklerini gösteriyor. Sırbistan, iyi ve zor zamanlarda Bulgaristan'ı daima dost görür ve ona güvenebilir." diye konuştu.

- NOVİ İSKAR-NİŞ BAĞLANTISI

Komşu Bulgaristan ile Sırbistan arasında iki ülkenin ulusal doğal gaz sistemlerini birbirine bağlayacak 170 kilometrelik boru hattı, Bulgaristan'ın Novi İskar ve Sırbistan'ın Niş şehirleri arasında inşa ediliyor.

Sırbistan bölümünün inşaatının son aşamaya geldiği boru hattının Bulgaristan bölümü 62 kilometreyi bulacak.

Çift yönlü doğal gaz aktarımı yapabilecek bağlantının yıllık kapasitesi 1,8 milyar metreküp, Bulgar bölümü inşaatının maliyeti de 76,6 milyon avro olacak.

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