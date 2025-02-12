Türkiye ile kardeş ülke arasında ortak beyan: Hedef tam 10 milyar dolar

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto tarafından yapılan 64 maddelik ortak beyanı paylaştı.

Ortak beyanda, Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun, Endonezya'ya gerçekleştirdiği devlet ziyaretinde, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlamaktan şeref duyduğu kaydedildi.

Her iki liderin, iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin 75. yılını "İnsanlar için; Yeni Dünya için Ortaklık" temasıyla andıkları bir sırada, bu ziyaretin zamanlı olduğu hususunda mutabık oldukları bildirilen beyanda, iki Cumhurbaşkanının bu kapsayıcı tema çerçevesinde, yalnızca kendi halklarına değil, tüm dünyaya fayda sağlayacak şekilde Türkiye ve Endonezya arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda kararlı oldukları vurgulandı.

Her iki liderin, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 75. yıl dönümünün ikili ilişkilerde bir dönüm noktası olduğu ve 2050'deki yüz yıllık ortaklığın yolunu hazırlayacağı görüşünü paylaştıkları kaydedilen beyanda, 2025'te diplomatik ilişkilerin 75. yılını anmak üzere her iki liderin, ticaret, savunma sanayisi, sağlık, enerji, altyapı ve teknik işbirliği dahil olmak üzere tüm öncelikli alanlarda ortaklıkların geliştirilmesi konusunda mutabık kaldıkları ifade edildi.

Ülke liderlerinin, eğitim, burs programları, dil öğrenimi, kültürel değişim ve turizm yoluyla halklar arası bağları güçlendirme konusunda da mutabık kaldıkları belirtilen beyanda, iki liderin, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın tezahürü olarak siyasi, ticaret ve yatırım, altyapı, savunma ve güvenlik, sosyokültürel ve konsolosluk alanlarının yanı sıra ortak çıkarların söz konusu olduğu bölgesel ve küresel forumlarda işbirliği de dahil olmak üzere, öncelikli sektörlerde stratejik ortaklıklarının hedefleri ve uygulanması konusunda rehberlik sağlamak üzere -2022 yılında ilan edilen- Birinci Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyine eş başkanlık ettikleri hatırlatıldı.

Beyanda, Konsey sırasında her iki Cumhurbaşkanının, samimi ve dostane bir atmosferde görüşmelerde bulundukları vurgulanarak, ikili ilişkilerin yanı sıra ortak ilgi alanlarına giren uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulundukları ve geniş bir konu yelpazesinde önemli ortak anlayışlara vardıkları bildirildi.

- EKONOMİ, TİCARET VE YATIRIM ALANINDA İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Gelişen küresel ticaret ortamı ve dengeli ekonomik ilişkilerin sağlanması gerekliliği göz önüne alındığında, her iki tarafın, ekonomik ve ticari konularda işbirliğini artırma konusunda mutabık kaldığı aktarılan beyanda, her iki liderin, 10 milyar ABD doları hacmindeki ikili ticaret hedefine ulaşma kararlarını teyit ettikleri, bu hedefe, ilk aşamada 2026'ya kadar iki ülke arasında sınırlı tercihli ticaret anlaşması, sonraki aşamada ise Türkiye-Endonezya Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşmasına (CEPA) yönelik tercihli ticaret planı geliştirilerek ulaşılabileceğini belirttikleri dile getirildi.

Beyanda, liderlerin, daha fazla ticaret akışı ve daha yakın ekonomik ortaklığın kolaylaştırılması ortak hedefiyle her iki ülkenin ekonomi ve ticaret yetkilileri arasındaki işbirliği ve görüş alışverişinin artırılmasının önemini vurguladığı kaydedildi.

Her iki liderin, mevcut Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu (KEK) mekanizmasının önemini kabul ederek, özel sektörün ikili ticaret ve ekonomi gündemiyle ilgili ortak işbirliği mekanizmalarına daha etkin katılımını sağlamak ve iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesini hızlandırmak amacıyla her iki ülkenin görevlendirilmiş bakanlarının öncülüğünde bu mekanizmayı kullanma konusunda mutabık kaldıkları bildirildi.

Her iki tarafın, ikili yatırım çabalarının önemini vurguladıkları ve ikili yatırım ilişkilerini geliştirme kararı aldıkları belirtilen beyanda, her iki tarafın, teknik toplantılar, ziyaretler ve eğitimler yoluyla tarımsal işbirliklerini güçlendirme isteklerini vurguladıkları aktarıldı.

Beyanda, her iki Cumhurbaşkanının ayrıca, ikili ticaret akışının geliştirilmesine ve ekonomik ortaklıklarının tam potansiyelinin hayata geçirilmesine katkıda bulunacak olan tarımsal ürünlere ilişkin onay prosedürlerinin hızlandırılması ve kolaylaştırılması konusundaki desteklerini bir kez daha teyit ettikleri vurgulandı.

Türkiye'nin, Endonezya'nın kalkınma planlarına, özellikle de verimli ve sürdürülebilir konut çözümlerinin geliştirilmesinde Türk müteahhit sektörünün iş kapasitesini tanıtarak düşük gelirli aileler için yılda 3 milyon uygun fiyatlı konut sağlama girişimine katkıda bulunmaya istekli olduğunun ifade edildiği belirtildi.

Her iki liderin, ticaret ve turizmdeki büyüme potansiyelini kabul ederek, sivil havacılık konularında daha fazla işbirliğini teşvik ettiği kaydedilen beyanda, liderlerin, İslam İşbirliği Teşkilatı ve D-8 üye devletleri arasında Tercihli Ticaret Sisteminin (TPS-OIC) tam olarak işler hale gelmesi yönündeki kararlılıklarını teyit ettikleri, helal endüstrisi alanında teknik işbirliğini geliştirmeye karar verdikleri ifade edildi.

- SAVUNMA VE SAVUNMA SANAYİSİ İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN STRATEJİK ORTAKLIK

Liderlerin, ulusal savunmanın güçlendirilmesi, savunma sanayisinde stratejik özerkliğin artırılması ve küresel barış ve istikrara katkıda bulunulmasında savunma ve savunma sanayisi alanında işbirliği yapılmasının stratejik önemini vurguladıkları aktarılan beyanda, iki liderin, iki ülke arasındaki savunma sanayisi alanında işbirliğini geliştirmek, her iki ülkenin ulusal savunma ekosistemlerini teşvik etmek ve karşılıklı fayda sağlayan projeler yoluyla yüksek teknoloji endüstrilerinde ikili işbirliğini güçlendirmek için bir yol haritası geliştirmenin önemini ele aldıkları dile getirildi.

İki liderin, işbirliğini tedarikin ötesine taşıma konusunda mutabık kaldıkları ve Endonezya'da öncü Türk savunma sanayisi firmaları için ortak girişim ve temsilcilik ofisleri kurulmasını memnuniyetle karşıladıkları kaydedildi.

Beyanda, iki Cumhurbaşkanının, ayrıca Endonezyalı öğrenci ve subaylar için özellikle Türk savunma kurumlarında siber güvenlik, istihbarat ve terörle mücadele gibi kilit alanlarda eğitim ve öğretim konusunda karşılıklı işbirliği yapılmasına yönelik fırsatlar ile insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesinin de bir öncelik olması gerektiği konusunda mutabık oldukları bildirildi.

Her iki liderin, 2025'te stratejik savunma işbirliğinin uygulanmasını görüşmek ve izlemek üzere Dışişleri ve Savunma Bakanları arasında düzenli 2+2 toplantılar yapılması konusunda mutabık kaldıkları vurgulandı.