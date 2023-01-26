Türkiye ile kardeş ülke arasında yeni anlaşma: İlk adım atıldı

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, iki ülke federasyon başkanları arasında bugün bir görüşme gerçekleştirildiği belirtildi.

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya'nın, Azerbaycan'dan mevkidaşı Elçin Aliyev'i ağırladığı ve ikilinin gelecekte yapılacak iş birlikleri çerçevesinde ortak organizasyonları, kamp çalışmalarını görüştüğü aktarıldı.

Azerbaycan Triatlon Federasyonu Başkanı Aliyev, ortak bir çalışma grubunun oluşturulacağını ve bu çerçevede çıkacak raporlar neticesinde iş birliğini resmi zemine oturtacak bir protokol düzenleneceğini kaydetti.