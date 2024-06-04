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Ekonomi

Türkiye ile Kosova arasında JETCO mutabakat zaptı imzalandı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Kosova arasındaki ikili ticaretin 785 milyon dolara çıktığını belirterek, yılın ikinci yarısında iş dünyası temsilcileriyle Kosova'ya ziyarette bulunacaklarını söyledi.

AA4 Haziran 2024 Salı 15:43 - Güncelleme:
Türkiye ile Kosova arasında JETCO mutabakat zaptı imzalandı
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Türkiye ile Kosova arasında Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) kurulmasına yönelik mutabakat zaptı imza töreni, Ticaret Bakanlığı Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

Bolat, törende, dün Kosova Başbakanı Albin Kurti ve heyetini İstanbul'da ağırlayarak başarılı bir ekonomi forumu gerçekleştirdiklerini anımsatarak, bugün de Kosova Sanayi, Girişimcilik ve Ticaret Bakanı Rozeta Hajdari ile ticaret ve yatırım ilişkilerindeki yeni fırsatları ele aldıklarını ifade etti.

Türkiye'nin Balkanlar'daki önemli ticaret ortaklarından birisinin Kosova olduğuna işaret eden Bolat, "İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2023'de 785 milyon dolara, Kosova'daki Türk yatırımları da 162 milyon dolara ulaştı." dedi.

Bolat, Türkiye'nin, Kosova'daki en büyük 6'ncı yatırımcı konumunda olduğuna işaret ederek, Türk inşaat firmalarının Kosova'da 1,5 milyar dolarlık 30 proje, mühendislik ve müşavirlik şirketlerinin ise 9,3 milyon dolarlık 19 proje üstlendiğini söyledi.

Ticari ilişkileri daha da geliştirmek ve hedeflere ulaşmak için iki ülke arasında JETCO kurma konusunda mutabık kaldıklarını ifade eden Bolat, şunları kaydetti:

"Heyetler arası görüşmede, bu yılın ikinci yarısında iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme konusunda yapacağımız çalışmaları, atacağımız adımları konuşma fırsatı bulduk. JETCO'nun ilk toplantısını bu yıl bitmeden Kosova'da, değerli meslektaşımın ev sahipliğinde, güçlü bir iş dünyası topluluğuyla birlikte gerçekleştireceğiz. Yeni JETCO mekanizmamız, her iki ülkenin ekonomisini daha da geliştirmek için bize yeni bir dinamik mekanizma sağlayacaktır. Kosovalı dostlarımızı her zaman destekleyecek ve ekonomik ilişkilerimizi daha da ileriye taşımak için birlikte çalışacağız."

Bakan Rozeta Hajdari de Türkiye ile Kosova arasında kurulan JETCO'dan dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek, "Kosova hızla büyümeye devam ediyor. Bu büyümenin yanı sıra ticari ilişkilerimizi de geliştirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda Türkiye ile kurduğumuz ortaklık ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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