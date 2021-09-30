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Ekonomi

Türkiye ile Malta iş birliği yapacak

Türkiye ile Malta kara para ve terörizmin finansmanına karşı iş birliği yapacak.

AA30 Eylül 2021 Perşembe 09:08 - Güncelleme: 30 Eylül 2021 Perşembe 09:08
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Malta Finansal İstihbarat Analiz Birimi (FIAU) arasında kara para aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanı ile ilgili finansal istihbarat değişiminde iş birliği yapılmasına dair mutabakat muhtırası yürürlüğe konuldu.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, MASAK ile FIAU, şüphelenilen kara para aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanına ilişkin bilgilerin toplanması, geliştirilmesi ve analizinde ulusal mevzuatlara uygun olarak iş birliği yapacak. Mali istihbarat birimleri, bu amaçla mütekabiliyet ilkesine dayalı olarak, mevcut ve elde edilebilir nitelikteki en geniş kapsamdaki bilgileri kendiliğinden ya da talep üzerine serbest şekilde paylaşacak.

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