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Ekonomi

Türkiye ile Mozambik arasında 'Savunma Sanayii' anlaşması!

Türkiye ve Mozambik arasında Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması imzalandı.

AA7 Eylül 2023 Perşembe 19:37 - Güncelleme:
Türkiye ile Mozambik arasında 'Savunma Sanayii' anlaşması!
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 3-9 Eylül tarihleri arasında bir dizi görüşme gerçekleştirmek üzere Türkiye'de bulunan Mozambik heyeti, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığını (SSB) ziyaret etti.

Heyetler arası görüşmenin ardından SSB Başkanı Haluk Görgün ve Mozambik Savunma Bakanı Cristovao Artur Chume, Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması imzaladı.

Anlaşma, iki ülke arasında savunma sanayisinde gerçekleştirilecek karşılıklı işbirliği faaliyetlerinin esaslarını kapsıyor.

Haluk Görgün, heyetler arası görüşmelerde, Türk savunma sanayisinde katedilen mesafenin Türkiye'nin bağımsız dış politikasında oynadığı role değinerek, dost ve kardeş ülkelerle bu alandaki çözüm ve tecrübelerini paylaşmaya hazır olduklarını vurguladı.

Mozambik Savunma Bakanı Cristovao Artur Chume ise Türk savunma sanayisinin ulaştığı seviyeden etkilendiklerini, Türkiye'yi Mozambik'in stratejik ortağı olarak görmeyi arzuladıklarını ifade etti.

Chume ve beraberindeki heyet, Türkiye'nin önde gelen savunma sanayisi firmalarını ziyaret ederek, ürünleri yerinde inceledi.

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