Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, toplantıda yaptığı konuşmada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Haziran ayında Mısır Maliye Bakanlığı davetlisi olarak Mısır'a gelmesinin planlandığını söyledi.

Büyükelçi Şen, "Mısır ticaret ve yatırımlara açık bir ülke ve Türk yatırımcıların Mısır'a olan ilgisi güçlenerek devam ediyor." dedi.

Mısır'a yatırım imkanlarını araştıran önde gelen Türk yatırımcıları Mısır Maliye Bakanı ile tanıştırmak ve bilgilendirmek istediklerini belirten Şen, gelecek dönemde beklenen yüksek düzeyli ziyaretler vesilesiyle Mısır'da bazı Türk yatırımlarının açılışı ve temel atma töreninin de yapılabileceğini ifade etti.

Şen, söz konusu yatırımların Mısır'dan veya yurtdışından finans bulduğuna dikkat çekerek, yöntemin hem Türkiye, hem Mısır açısından kazan kazan modeli olduğunu vurguladı.

"MISIR'IN KAPISI YATIRIMCILARA AÇIK"

Toplantıda konuşan Mısır Maliye Bakanı Kucuk, Türk şirketlerinin Mısır ekonomisine katkı sağladığını söyledi.



Bakan Kucuk, Mısır'da maliye ve vergi politikasında son dönemde olumlu gelişmelerin yaşandığını söyledi.

Toplantıya katılan büyükelçilere, bu ülkelerin yatırımcılarıyla görüşmeye hazır söyleyen Mısırlı Bakan, "Mısır'ın kapısı yatırımcılara açık." dedi.

Mısırlı Bakan, Asyalı büyükelçilerin kendisine sorduğu soruları yanıtladı.

Bakan Kucuk, Türk Polaris Industrial Park şirketinin çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade ederek, bunun bir model oluşturduğunu ve söz konusu şirket ile Jade Tekstil gibi işletmelerin Mısır ekonomisine katkı sağladığını aktardı.

