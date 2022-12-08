Türkiye ile ortaklık yapacak! Petrol ve doğal gaz devi duyurdu: 2 bin 468 metrede heyecanlandıran keşif

Geçtiğimiz Ağustos ayında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Petronas arasında petrol arama ve sondaj alanında iş birliği görüşmeleri gerçekleştirilmişti. Konuya ilişkin ise Malezya Kralı Sultan Abdullah beraberindeki heyet Ankara'ya gelerek iş birliği konusunda görüşme sağlamıştı.

TÜRKİYE İLE ORTAKLIK YAPACAK PETROL VE DOĞAL GAZ DEVİ DUYURDU



Türkiye ile ikili ilişkilerini geliştiren Malezya'nın ulusal üretim şirketi Petronas, Doğu Malezya'daki Sarawak açıklarında bulunan Nahara-1 kuyusundan önemli bir petrol ve doğal gaz keşfi yaptı.

Sarawak, Bintulu sahilinin yaklaşık 150 kilometre açığında Balingian eyaletinde yer alan Nahara doğal sahası, Blok SK 306'da yer alıyor.

Başarlı bir keşif yapılan Nahara-1 sondası toplam 2 bin 468 metre derinliğe kadar delindi. Ayrıca keşif bölgesinde bulunan Geç Oligosen ile Orta Miyosen katmanlarında da hidrokarbonlarla karşılaşıldı.

Öte yandan petrol ve doğal gaz devi Petronas, üretim testi sırasında onaylanan minimum kirletici madde içeren hafif yağ bulduğunu bildirdi.

"NAHARA-1 ÖNEMLİ BİR PETROL KEŞFİ"



Ancak işletmeci, rezerv potansiyelini, gerçek veya tahmini akış oranlarını açıklamadı. Gelecekte yapılacak değerlendirme veya geliştirme planlarına dair de herhangi bir ayrıntı vermedi.

Petronas'ın keşiften sorumlu başkan yardımcısı Mohd Redhani Abdul Rahman, "Bu keşif ve çevre bölgelerdeki gelecekteki keşif çabalarına etkisi bizi heyecanlandırıyor. Nahara-1 önemli bir petrol keşif ve bu "bunun bir kanıtı" oldu. Malezya'nın oldukça ileriye dönük olan verimli havzalarında büyük bir potansiyel var." ifadelerini kullandı.