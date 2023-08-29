''Türkiye ile ortaklık yapmaya hazırız''

Afrika İş Forumu ve Fuarı'nın düzenlediği AFEX'23 etkinliği 29-31 Ağustos'ta İstanbul Pullman Otel'de başladı.

Etkinlikte konuşan Bakan Junior, Gine hükümetinin göreve 1 ay önce geldiğini ve yavaş yavaş kendi çalışmalarını yürüttüklerini söyledi.

"Gine, Afrika'nın batısında bulunan bir ülke. 36 bin kilometrekarelik bir alana yayılmış durumda. Nüfusu yaklaşık 2 milyon. Ekonominin önemli bir kısmı tarımdan oluşuyor" diyen Junior şöyle devam etti:



" Kaju birinci ihraç ürünümüz. Toplumumuzda çoklu etnik yapı bulunuyor. Senegal ile komşuyuz. Gine'de çok ciddi fırsatlar var. Tarım sektörü kalkınmada çok ciddi fırsatları beraberinde getirirken herkese kapımızın açık olduğunu, iş birliğine kapı araladığımızı da söylemek isteriz. Türkiye ile birlikte ortaklık yapmaya hazırız. Birincil hedefimiz ekonomik durumumuzu iyileştirmek."

- "TÜRKİYE VE AFRİKA ARASINDAKİ TİCARET HACMİ 30 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ"



Türk Afrika İş Adamları Derneği (TABA) Başkanı Muhammet Fatih Akbulut ise "Afrika'daki büyükelçilik 44'e çıktı. Halihazırda Türk Hava Yolları'nın (THY) uçtuğu destinasyon sayısı 64. Bu son derece önemli bir konu. Afrika birbirine İstanbul aracılığıyla bağlanıyor." dedi.

Akbulut, Afrika'yı ilk ziyareti ettiğinde Afrika'nın güzelliğinin kendisini çok etkilediğinin altını çizdi.

Pek çok Kenyalı çiçek üreticisinin Afrika'ya ürünlerini THY aracılığıyla sattığını belirten Akbulut, Türkiye'nin son derece stratejik bir lokasyona sahip olduğunun altını çizdi.

Türkiye ile Afrika arasındaki ticaret hacminin 4,5 milyar dolar olduğunu, 30 milyar dolara yükseldiğini kaydeden Akbulut, "2009 yılına kadar işler olması gerektiği gibi iyi değildi. Halihazırda Türk ve Afrika şirketleri bu atmosferi değiştirdiler." diye konuştu.

İstanbul'dan 64 farklı Afrika kentine gidebildiğinin altını çizen Akbulut, "Türk iş adamları Afrikalı iş adamlarıyla bir araya gelmeli. Her yıl Türk-Afrika ticari ilişkilerinin geliştirilmesi için organizasyonlar düzenleyeceğiz." dedi.

Adalet Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel de Türkiye'nin Afrika'daki girişimlerinin başarılı sonuçlar getirdiğini açıkladı.

Yüksel, "Türkiye'de yaşanan deprem dolayısıyla neredeyse bütün Afrika ülkelerinden gördüğümüz destek aramızdaki samimi birliğin kanıtı. Afrika'da 50 adet büyükelçilik açma hedefimiz var. Aynı zamanda 38 Afrika ülkesinin Ankara'da büyükelçilikleri bulunuyor. Afrika'da barış, istikrar, ekonomik ve sosyal istikrar için kamu kuruluşlarımızla STK'larımızla ve özel sektörümüzle katkıda bulunmaya devam ediyoruz." yorumunu yaptı.