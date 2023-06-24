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Ekonomi

Türkiye ile Özbekistan arasında esasları belirlendi

Türkiye ile Özbekistan arasında imzalanan Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamında, ticarette eşyanın tercihli menşeinin tespitine yönelik usul ve esaslar belli oldu.

AA24 Haziran 2023 Cumartesi 09:33 - Güncelleme:
Türkiye ile Özbekistan arasında esasları belirlendi
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Ticaret Bakanlığının konuya ilişkin yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye ile Özbekistan arasında 29 Mart 2022'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması" 12 Mayıs 2023'te Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanmıştı.

Yönetmelikle, bu anlaşma ekindeki, tercihli menşe kuralları ve idari işbirliği yöntemlerine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Bu kapsamda, tamamen taraf ülkede elde edilen ürünler "menşeli" kabul edilecek.

Ayrıca, taraf ülkede yeterli işçilik veya işleme tabi tutulmuş olmaları kaydıyla, tamamen söz konusu yerden elde edilmeyen girdilerle üretilenler de "menşeli ürünler" olarak kabul görecek.

Yönetmelik, 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.

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