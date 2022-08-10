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Ekonomi

Türkiye ile Slovenya arasında iş birliği! İmzalar atıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor'un huzurunda Bilim ve Teknoloji İşbirliği Anlaşması imzalandı.

AA10 Ağustos 2022 Çarşamba 19:35 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Pahor'un başkanlığındaki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçildi.

Bu kapsamda iki ülke hükümetleri arasında daha önce mutabakata varılan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim ve Teknoloji İşbirliği Anlaşması"nı tadil eden protokol Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Slovenya Kalkınma ve Teknoloji Bakanı Matjaz Han tarafından imzalandı.

PAHOR RESMİ TÖRENLE KARŞILANMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor'u resmi törenle karşıladı.

Pahor'un bulunduğu makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pahor'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Pahor'un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Borut Pahor, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı, Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı.

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