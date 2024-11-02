Türkiye ile Somali arasında yeni işbirliği! Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan karara göre, MASAK ve FRC arasında imzalanan mutabakat muhtırası, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile bağlantılı suçlarla mücadelede bilgi alışverişi ve işbirliğini kapsıyor.

Mutabakat muhtırası ile taraflar, finansal istihbarat değişimi yoluyla şüphelenilen kara para aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanına ilişkin bilgilerin toplanması, geliştirilmesi ve analizinde, ulusal mevzuatlara uygun olarak işbirliği yapacak.

