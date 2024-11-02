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Ekonomi

Türkiye ile Somali arasında yeni işbirliği! Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Somali Federal Cumhuriyeti Finansal Bildirim Merkezi (FRC) arasında kara para aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanı ile mücadele kapsamında finansal istihbarat değişiminde işbirliğine yönelik mutabakat muhtırasının yürürlüğe konulmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA2 Kasım 2024 Cumartesi 10:56 - Güncelleme:
Türkiye ile Somali arasında yeni işbirliği! Resmi Gazete'de yayımlandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan karara göre, MASAK ve FRC arasında imzalanan mutabakat muhtırası, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile bağlantılı suçlarla mücadelede bilgi alışverişi ve işbirliğini kapsıyor.

Mutabakat muhtırası ile taraflar, finansal istihbarat değişimi yoluyla şüphelenilen kara para aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanına ilişkin bilgilerin toplanması, geliştirilmesi ve analizinde, ulusal mevzuatlara uygun olarak işbirliği yapacak.

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