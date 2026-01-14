Türkiye ile Somali'den iş gücünde stratejik iş birliği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye-Somali Ortak Çalışma Komisyonu Birinci Toplantısı Protokolü ile 2026-2027 Eylem Planı'nın, iş teftişi, iş sağlığı ve güvenliği, iş gücü göçünün etkin yönetimi, mesleki eğitim, ulusal meslek standartlarının geliştirilmesi gibi alanlarda kapsamlı ve sürdürülebilir işbirliği tesis edilmesini öngördüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Işıkhan, Türkiye-Somali Ortak Çalışma Komisyonu Birinci Toplantısı dolayısıyla Somali Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Salim Alio Ibro ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Bakan Ibro ile ikili görüşme gerçekleştiren Işıkhan, ardından mevkidaşıyla heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Toplantıda konuşan Işıkhan, yıllar içerisinde stratejik niteliğe erişen Türkiye ile Somali ilişkilerinin her alanda gelişmeye ve güçlenmeye devam etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Işıkhan, verimli ve sonuç odaklı bir çalışma dönemi geçirme temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak, görev alanımıza giren konularda Somali tarafıyla tecrübe paylaşımına büyük önem veriyor ve bu alanlardaki işbirliğimizi güçlendirmeyi düşünüyoruz. Teknik ekiplerimizin yoğun ve özverili çalışmaları neticesinde son hali verilen Bakanlıklarımız arasındaki Ortak Çalışma Komisyonu Birinci Toplantısı Protokolü'nü imzalayacağız. Sayın Bakan'la protokolü imzaladıktan sonra 2026-2027 Eylem Planı yürürlüğe girecek ve böylece işbirliğimizin, belirli bir takvim ve somut hedefler çerçevesinde ilerlemesi sağlanacaktır."

- "İŞBİRLİĞİ DAHA DA İLERİ TAŞINACAK"

Eylem planının önemine vurgu yapan Işıkhan, "Bu eylem planı, sosyal diyalog mekanizmalarının güçlendirilmesi, iş teftişi, iş sağlığı ve güvenliği, iş gücü göçünün etkin yönetimi, mesleki eğitim, ulusal meslek standartlarının geliştirilmesi gibi pek çok alanda iki ülke arasında kapsamlı ve sürdürülebilir bir işbirliği tesis edilmesini öngörmektedir." ifadelerini kullandı.

Işıkhan, böylece mevcut işbirliğinin daha da ileri seviyeye taşınacağını, çerçevesinin genişleyeceğini, Bakanlıklar arasında bilgi, belge ve uzman değişimi için sağlam ve sürdürülebilir bir yasal zemin oluşacağını kaydetti.

Toplantı sonunda "Türkiye-Somali Ortak Çalışma Komisyonu Birinci Toplantısı Protokolü ile 2026-2027 Eylem Planı" Işıkhan ve Ibro tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi.