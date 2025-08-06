İSTANBUL 31°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ağustos 2025 Çarşamba / 12 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,6583
  • EURO
    47,2452
  • ALTIN
    4400.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Türkiye ile Suriye arasında yeni dönem! 10 mutabakat zaptına imza atıldı
Ekonomi

Türkiye ile Suriye arasında yeni dönem! 10 mutabakat zaptına imza atıldı

Türkiye-Suriye yuvarlak masa toplantısı kapsamında mutabakat zaptları imza töreni düzenlendi.

AA6 Ağustos 2025 Çarşamba 13:56 - Güncelleme:
Türkiye ile Suriye arasında yeni dönem! 10 mutabakat zaptına imza atıldı
ABONE OL

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ev sahipliğinde Türkiye-Suriye yuvarlak masa toplantısı, Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal Eş-Şaar, DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİK/Türkiye-Suriye İş Konseyi Başkanı İbrahim Fuat Özçörekçi ve iki ülke iş dünyası temsilcilerinin katılımlarıyla DEİK Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

DEİK/Türkiye-Suriye İş Konseyi-Suriye-Türkiye İş Konseyi, DEİK-Şam Ticaret Odası, DEİK-Halep Ticaret Odası, DEİK-Lazkiye Ticaret Odası, DEİK-Hama Ticaret Odası, DEİK-Halep Sanayi Odası, İstanbul Ticaret Odası (İTO)-Şam Ticaret Odası, Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği-Şam Ticaret Odası, Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği-Halep Ticaret Odası ve Cizre Ticaret ve Sanayi Odası-Halep Ticaret Odası arasında mutabakat zaptı imzalandı.

10 mutabakat zaptının imzalandığı tören sonrası toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Antalya'da 30 yıl önce süs için dikilen Agave bitkisi çiçek açtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.