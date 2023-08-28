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Ekonomi

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında mutabakat zaptı imzalanacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bandar Alkhorayef ve heyeti ile bir araya geldi. Görüşme sonrası açıklama yapan Bakan Bolat, 'Bu kapsamda özellikle ihracat stratejilerimiz ve sektörel ortaklıklar alanında işbirliğine yönelik bir Mutabakat Zaptını da önümüzdeki günlerde imzalayacağız.' dedi.

IHA28 Ağustos 2023 Pazartesi 14:13 - Güncelleme:
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında mutabakat zaptı imzalanacak
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Bakanlıkta yapılan görüşmeye ilişkin açıklama yapan Bolat, Suudi Arabistan ve Türkiye arasındaki karşılıklı ticareti ve özellikle imalat sektöründe karşılıklı yatırımlarımızı arttırmak üzere güçlü bir plan hayata geçireceklerini dile getirdi.

Bakan Bolat, açıklamasına şöyle devam etti:

"Bu kapsamda özellikle ihracat stratejilerimiz ve sektörel ortaklıklar alanında işbirliğine yönelik bir Mutabakat Zabtını da önümüzdeki günlerde imzalayacağız. Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği Cidde ziyaretinin üzerinde inşa edilecek bu işbirliği ile Suudi Arabistan Ulusal Sanayi ve Madencilik Stratejisi ve Suudi 2030 Vizyonu çerçevesinde firmalarımızın Suudi Arabistan'daki projelerden daha fazla pay alması hususunda ortak çalışmaya devam edeceğiz."

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