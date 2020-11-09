Türkiye ile Venezuela arasındaki anlaşmayla yeni dönemin kapısını araladı

AA 09 Kasım 2020 Pazartesi 11:06 - Güncelleme: 09 Kasım 2020 Pazartesi 11:08

Ahmet Altuğ Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Venezuela'nın hemen her sektörde ithalat ihtiyacı bulunmasından kaynaklanan nedenlerle Türkiye'nin ihracat avantajı bulunduğunu söyledi.



Oğuz, Türkiye'nin ihracatının mevcut ürünlerde artırılması ve yeni ürünlerle çeşitlendirilmesinin önündeki temel sorunun ülkedeki döviz sıkıntısı olduğunu belirterek, bankacılık işlemleri ile ilgili sorunların çözülmesi ile bu yıl 350 milyon dolarlık ikili ticaret hacminin sağlanmasının mümkün olduğunu vurguladı.



Ticareti Geliştirme Anlaşması'nın 17 Mayıs 2018'de imzalandığını hatırlatan Oğuz, "Anlaşma ile birlikte her iki ülkenin ekonomileri bakımından önemli fırsatlar doğacaktır. Çok sayıda üründe gümrük vergileri aşamalı olarak kaldırılacak ve ticari prosedürler kolaylaşacaktır." dedi.



Oğuz, Ticareti Geliştirme Anlaşması'nın iki ülkeye de avantaj sağlayacağını ifade ederek, Türkiye ile Venezuela arasındaki ticaret hacmini 350 milyon dolara taşıyabileceklerini, Venezuela'da Türk firmaları için birçok fırsat bulunduğunu, bunların arasında temel ihtiyaç ürünlerine sağlanan ithalat kolaylığı başta olmak üzere inşaat ve özellikle altyapı yatırımlarını sayabileceğini anlattı.

Venezuela'nın Türk firmaları için önemli fırsatlar barındırdığını aktaran Oğuz, "Venezuela'da kullanılmayan çok geniş tarım arazileri mevcut. Söz konusu araziler, hem hayvancılık için uygun hem de Venezuela'da dünyanın en kaliteli kakao bitkisi yetişiyor. Ayrıca, inşaat, altyapı ve konut projeleri ile Venezuela pazarı çok büyük potansiyel arz ediyor." diye konuştu.

- "TİCARET HACMİMİZİN 350 MİLYON DOLARA ULAŞABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Ahmet Altuğ Oğuz, Venezuela'nın turizm alanında da kendisini yatırıma açmayı planladığını, Türk firmaları için turizm, orman ürünleri ve balıkçılık sektörlerinde birçok fırsat olduğunu anlattı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen bu yılın 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre iki ülke arasındaki ticaret hacminin yüzde 142'lere varan bir büyüme kaydederek 177,5 milyon dolara ulaştığını bildiren Oğuz, "Pandeminin ekonomiye etkilerinin azalması ve Ticareti Geliştirme Anlaşması'nın etkisiyle yılın kalan kısmında biraz daha ivmelenerek ticaret hacmimizin 350 milyon dolara ulaşabileceğini düşünüyorum." dedi.

Venezuela'ya yönelik yaptırımlara bakıldığında, temelinde altın ve petrol ağırlıklı olduğunu gördüklerini ifade eden Oğuz, şunları kaydetti:

"Devlet kurumları ile yapılan işlemler için yaptırımlar bunlar. Tabii ki iş yapılacak sektör, ürün ve kişilerin yaptırım durumunu özel olarak incelemek şarttır. Ancak genel olarak özel sektör ile yapılacak altın ve petrol, petrol ürünleri dışındaki hemen tüm emtialar yaptırım dışıdır diyebiliriz. Hatta gıda, ilaç ve medikal cihazlarda kamu kurumlarıyla yapılacak ticaret de yaptırım kapsamı dışında kalıyor."

- "ANLAŞMA, BİNLERCE TÜRK ÜRÜNÜNE GÜMRÜK VERGİSİ AVANTAJI TANIMAKTA"

Türkiye-Venezuela İş Konseyi Başkanı Oğuz, kazan-kazan ilkesi ile ikili ticaret ilişkilere devam edilen Venezuela'da, iç onay sürecinin her iki ülke tarafından tamamlanan Ticareti Geliştirme Anlaşması'nın 21 Ağustos'ta yürürlüğe girdiğini anımsattı.

Ticareti Geliştirme Anlaşması ile Türk iş insanlarının Venezuela'daki potansiyele daha kolay erişiminin sağlanacağını aktaran Oğuz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Anılan anlaşma ile ülkemizin başlıca ihraç ürünlerinde Latin Amerika pazarına giriş imkanlarının artırılması, ihraç ürünleri gamının genişletilmesi, ülkemiz imalat sanayinin mevcut ve potansiyel ham madde ihtiyacı için bölgenin zengin kaynaklarına gelişmiş tercihli erişimin sağlanması hedefleniyor.

Anlaşmaya göre, ikili ticaretin hemen hemen tamamına yakın ürünlerde anlaşmanın yürürlüğe girdiği 21 Ağustos 2020'den itibaren başlayarak 7 yıllık bir takvim içinde liberasyona gidilecek. İki ülke arasında yapılan Ticareti Geliştirme Anlaşması, binlerce ürünü kapsayan bir anlaşmadır. Belirli ürünlere odaklanarak anlaşmanın içeriği ile ilgili yorum yapmak doğru olmayacaktır. Bahse konu anlaşma, gıdadan sanayiye, sağlıktan inşaat sektörüne kadar birçok alanda binlerce Türk ürününe gümrük vergisi avantajı tanımaktadır."