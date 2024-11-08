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Ekonomi

Bakan Bolat: Türkiye, IMF'ye göre dünyanın en büyük 11'inci ekonomisi arasında yer alıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'Türkiye'nin GSYİH'sı ilk kez 1 trilyon dolarlık referans ölçütü aşarak 2024'ün ilk yarısında 1,2 trilyon dolara ulaştı. Türkiye, IMF'ye göre dünyanın en büyük 11'inci ekonomisi arasında yer alıyor' dedi.

DHA8 Kasım 2024 Cuma 12:34 - Güncelleme:
Bakan Bolat: Türkiye, IMF'ye göre dünyanın en büyük 11'inci ekonomisi arasında yer alıyor
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Uluslararası İş birliği Platformu (UİP) tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen Boğaziçi Zirvesi, 'Geleceğe Köprüler Kurmak: Barış, Teknoloji, Sürdürülebilirlik' ana temasıyla Beşiktaş'ta bir otelde düzenlendi. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2010 yılında gerçekleştirilen Birinci Boğaziçi Forumu'ndan bu yana ICP, güncel küresel zorluklar ve hızla gelişen uluslararası sistem hakkında derinlemesine tartışmalar için önemli fikirlerin sunulduğu, oldukça saygın bir platform haline geldi. 85 milyonluk nüfusu, yaklaşık 1,2 trilyon dolarlık gayrisafi yurt içi hasılası (GSYİH) ve 600 milyar dolarlık dış ticaretiyle, ülkemiz, küresel ekonominin önemli bir aktörüdür" diye konuştu.

'SON 22 YILDA İHRACATIMIZ ARTTI'

Bolat, "Türkiye'nin GSYİH'sı ilk kez 1 trilyon dolarlık referans ölçütü aşarak 2024'ün ilk yarısında 1,2 trilyon dolara ulaştı. Türkiye, IMF'ye göre dünyanın en büyük 11'inci ekonomisi arasında yer alıyor. Son 22 yılda ihracatımız ciddi oranda arttı. 2002 yılında Türkiye'den ihraç edilen malların değeri 36,1 milyar dolardı. İlerlemeye devam edeceğiz. Hizmet ticaretinde hedefimiz 2028'de yüzde 2'ye ulaşmak" dedi.

'TİCARET HACMİMİZ 2023 YILINDA 129,7 MİLYAR DOLARA ULAŞTI'

Bakan Bolat, "Yatırımlarda ise finansal taraftaki başarılar sayesinde daha da parlak bir tabloyla karşı karşıyayız. Şu anda toplam 269,2 milyar dolarlık yatırıma sahip 83 binden fazla çok uluslu şirkete ev sahipliği yapıyoruz. Küresel doğrudan yabancı yatırımlardaki payımızı yüzde 1,5'e çıkarmayı hedefliyoruz. Müteahhitlik şirketlerimiz dünya çapında 522,2 milyar dolar değerinde 12.317 proje üstlendi. 2002 yılında 10,7 milyar dolar olan İslam İş birliği Teşkilatı ülkeleriyle ticaret hacmimiz 2023 yılında 129,7 milyar dolara ulaştı" şeklinde konuştu.

'TİCARET HACMİMİZ 31,5 MİLYAR DOLARA ULAŞTI'

Bolat, "Öte yandan Türk Devletleri Teşkilatı da en çok önem verdiğimiz uluslararası kuruluşlardan biridir. Nispeten genç bir uluslararası kuruluş olmasına rağmen, OTS önemli ilerleme kaydetmeyi başardı ve gelecek için umut verici. 2023 yılı sonu itibarıyla OTS üyesi ve gözlemci ülkelerin toplam GSYH'si 2 trilyon dolara, nüfusu 180 milyona, dış ticaret hacmi ise 1,2 trilyon dolara yaklaştı. OTS üyesi ve gözlemci ülkelerle ticaret hacmimiz 31,5 milyar dolara ulaştı. Türkiye olarak temel konumumuz, ticarete konu olan ürünlerin hedef pazara en düşük maliyetle, en hızlı ve en kolay şekilde ulaştırılması için taşımacılıkta tam serbestleşmeyi sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

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