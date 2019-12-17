Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri sahipleriyle buluştu

İş, sanat ve cemiyet hayatından önemli isimlerin katıldığı Türkiyeİnovasyon ve Başarı Ödülleri Töreni’nde Ah Zaman parçasıyla müzik listelerinde üst sıralara çıkan Derya Uluğ, Katakulli parçasıyla büyük beğeni toplayan Ayşe Hatun Önal ve ünlü keman virtüözü Canan Anderson katılımcılara muhteşem bir müzik ziyafeti yaşattı.

Yılın İnovasyon ve Teknoloji Markası Ödülü Ankaref’in

Yerli ve milli kaynaklarıyla geliştirdiği IoT çözümleriyle, uluslararası arenada gerçekleştirdiği başarılı projelerle Türkiye’yi temsil eder hale gelen Ankaref, Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri’nde Yılın İnovasyon ve Teknoloji Markası Ödülü’ne layık görüldü.

Gecede Ankaref’in ödülünü alan Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Binici: “Bu ödülü almak çok güzel… Sadece Türkiye’de değil Dünya’da da çoğu firmanın cesaret edemeyeceği işler yaptık. Bu işlerin arkasında aslında cesaret var, gönlünü bu işe veren ekip arkadaşlarım var. Hepsine teşekkür ediyorum. Yaptığımız işlerle gurur duyuyoruz ama daha bitmedi, inşallah Türkiye’de herkesin gurur duyacağı bir Ankaref markası oluşturacağız. ‘’ diyerek aldı.

Yılın İnovatif Mobilya Markası Ödülü Montel Mobilya’nın

Üretimini gerçekleştirdiği lüks ve kaliteli mobilyaları dünyanın 50’den fazla ülkesine ihraç ederek Türkiye ekonomisine ciddi katkı sağlayan Montel Mobilya, Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri’nde Yılın İnovatif Mobilya Markası Ödülü’ne layık görüldü.

Şirket adına ödülü alan Montel Mobilya CEO’su Orhun Turfanda: ‘’Montel mobilya olarak yaklaşık 40 yıl önce dünyada mobilya markası olma hedefiyle yola çıktık. Bugün 50’den fazla ülkede tasarımıyla ve kalitesiyle tercih edilen ve beğenilen bir mobilya markası olarak devam etmekteyiz. Biliyorsunuz ki başarı emek ister fedakârlık ister azim ister. Ben bu yolda bizimle beraber azimle çalışan fedakârlıklar yapan tüm Montel Mobilya ailesine teşekkür ediyorum. 40 yıl önce bu temelleri atan, bugün hala tasarımlarıyla büyümemize katkı sağlayan Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Neşat Turfanda’ya sizin huzurunuzda ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Kendisi, işine olan aşkıyla ve heyecanıyla bize her zaman ilham kaynağı olmuştur. “diyerek ödülünü aldı.

Enerji Otomasyonu Lider İş Adamı Ödülü Petronet Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Gemici’nin

Enerji otomasyonları, ulaşım sistemleri, savunma sanayi ve akaryakıt sektörlerine yönelik yenilikçi otomasyon çözümleri sunan Petronet’in Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Gemici Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri’nde Enerji Otomasyonu Lider İş Adamı Ödülü’nün sahibi oldu.

Gecede ödülü almak için sahneye çıkan Haluk Gemici; ‘’Petronet yerli ve milli bir teknoloji firması. Ülkemize ciddi katma değerler sağlıyor. Bunun için minnettarım ekip arkadaşlarıma, bende onların kaptanı olarak gurur duyuyorum. Herkese çok teşekkür ederken burada ödül alan bütün sanatçıları ve iş insanlarını tebrik ediyorum. Bu ödül bizim için büyük bir motivasyon.’’ dedi

Yılın Uluslararası Gayrimenkul Markası Ödülü RestProperty

Rusya başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde yer alan ofisleriyle yabancı yatırımcıların Türkiye’de gayrimenkul yatırımı gerçekleştirmesine aracılık eden RestProperty Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri Töreni’nde Yılın Uluslararası Gayrimenkul Markası Ödülü’nü kazandı.

RestProperty adına ödülü almak için Yönetim Kurulu Üyeleri Nihat Tufan ve Lyudmyla Hrebenshchykova sahneye birlikte çıkarken HREBENSHCHYKOVA; “Burada olmak çok güzel bir duygu, bu ödülü tüm ekip arkadaşlarım adına alıyorum ortağımla birlikte. Biz 16 yıldır çeşitli ülkelerden gelen insanlara Türkiye’nin güzellikleri ve özelliklerini, insanların içtenliğini anlatıyoruz. Bizi bu ödüle layık gördüğünüz için çok teşekkür ediyoruz. “ dedi.

Yılın İnovatif Sosyal Sorumluk Projesi Ödülü AIMS’in

Analitik bilgi yönetimi konusunda Türkiye’nin öncü kurumu Aims, 16 Ekim’de düzenlediği 360 Derece Analitik Vizyon Konferası’nda, töre cinayetlerine ve ülkemizin kanayan yarası kadına şiddete dikkat çekmek için düzenlediği etkinlikle Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri’nde Yılın İnovatif Sosyal Sorumluluk Projesi ödülüne layık görüldü.

Roza Kitabının yazarı Hamit İzol, Roza şiirinin yazarı Fethi Akın ve şiiri bestelen Ayzer Büyüker ile sahneye çıkan Aims Genel Müdürü Dr. Tülin Güzel; ‘’ Bu anlamlı ödül için çok teşekkür ediyorum. Bu sene yaz tatilinde bir kitap okumuştum. Adı Roza. Öncelikle gerçekleştirmiş olduğumuz bir konferansta, biz kurumların sosyal sorumluluk projelerinde kadına karşı şiddet ve töre cinayetleri konusunda sosyal sorumluluk projeleri yapmalarını önerdik ve bunun şu an takipçisiyiz.’’ dedi.

Ödülü almak için sahneye çıkan Roza Kitabının yazarı Hamit İzol ise; ’’Öncelikle Roza’yı sosyal sorumluluk projesi ilan etmesi sebebiyle Tülin Hanım’a çok teşekkür ediyoruz. Değerli dostum Fethi Bey’in Roza şiirini yazıp, Azer Büyüker’in de bunu besteleyip şarkı olarak yorumlaması ve Azerbaycan’da da yılın şarkısı seçilmesi hepimizi çok umutlandırdı. Tülin Hanım’ın verdiği bu destek de Türkiye’de çok büyük bir ses getirdi. Roza 22 yaşında annesinin onayı ile amcası tarafından öldürülen bir genç kızımız. Onun hayatını yazdım, okuyanlar çok etkilendiler. Çocuk işçilerin, töre cinayetlerinden dolayı öldürülen genç kızlarımızı ve zulme uğrayan kadınlarımızın hepsinin adı bu romanda var. Herkese çok teşekkür ediyorum.’’ ifadelerini kullandı.

Eskişehir’de Yılın En Başarılı İnşaat Markası AYD YAPI

Kurulduğu günden bugüne Eskişehir’de inşaa ettiği markalı konut projeleri ve gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm projeleriyle bölgeye değer katan ve hayata geçirdiği 222 dairelik çevreci ve lüks yaşam projesi Drusilya Evleri’yle bölgenin adeta çehresini değiştiren AYD Yapı, Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri Töreninde Eskişehir’de Yılın En Başarılı İnşaat Markası ödülünün sahibi oldu.

Gecede ödülünü alan Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın;‘’Bu ödülü almaktan dolayı çok mutluyuz. Biz Eskişehir’de bir çok projeye imza attık ama özellikle burada bir projemizden bahsetmek istiyorum, çünkü çok önemli. 2001 yılında Eskişehir’de ve Türkiye’de ilk kentsel dönüşüm projesini yapan firmayız. 1 yıl gibi kısa bir sürede 36 daireyi yıkıp 56 daire yaptık ve sahiplerine teslim ettik. Eskişehir’de ve hatta Türkiye’de bir rol model oldu. Bu projeden sonra 50 yıllık bir fabrikayı yıkarak Drusilya Evleri projemize başladık ve o projede de verdiğimiz söz ne ise hepsini yerine getirdik. Dolayısıyla bu ödülü almak bizim için bir tesadüf olmadı bu başarılarımızla bize layık gördüler. Bende buradan mühendisimizden mimarımıza tüm ekip arkadaşlarımıza ve ortaklarım ile aileme çok teşekkür ediyorum.’’ dedi

Yılın Uluslararası Tarım Markası Ödülü TARBİGEM GLOBAL

Türkiye’de üretimi gerçekleşen bütün tarla bitkilerinin organizasyonu, pazar araştırması ve pazarlaması konusunda Türk çiftçisine katma değer sağlayan Tarbigem, Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri Töreninde

Yılın Uluslararası Tarım Markası ödülünün sahibi oldu.

Gecede Tarbigem adına ödülü alan Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Kukut; “Çok uzun bir yoldu, yaklaşık 12 sene oldu. Türkiye’deki çiftçileri ve üreticileri belli bir noktaya getirdik ve getirmeye de devam edeceğiz. Artık ulusal olmaya başladık ve bu yolda da böyle devam edeceğiz inşallah çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Yılın Sivil Toplum Kuruluşu Ödülü Arap Türk İş Adamları Derneği’nin

Suudi Arabistan, Katar, Dubai, Ürdün başta olmak üzere onlarca Arap ülkesinden binlerce üyeye sahip olan Arap Türk İş Adamları Derneği, Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri Töreni’nde Yılın Sivil Toplum Kuruluşu Ödülü’nü kazandı.

Yönetim kurulunda hukukçu, maliyeci, mühendis, mimar gibi farklı meslek guruplarından profesyonel yöneticilerin görev aldığı ve düzenlediği uluslararası etkinliklerle adından söz ettiren Arap Türk İş Adamları Derneği’ni adına ödülü Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Altın sahneye ekip arkadaşlarını da çağırarak birlikte aldı.