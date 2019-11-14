Türkiye iş yapma kolaylığında tırmanıyor
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Ahmet İhsan Erdem, geçen ay açıklanan İş Yapma Kolaylığı Endeksi 2020 sıralamasına göre, Türkiye’nin 10 basamak birden yükselerek 33’üncü sıraya yükseldiğini belirterek, “2021 yılı içinde de aynı özverili çalışmaları ortaya koyarak ülkemizi daha üst sıralara taşımayı arzu ediyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından İş Yapma Kolaylığı Raporu İstanbul Belediyeleri Çalıştay Programı düzenlendi. Erdem, geçen yıl Hazine ve Maliye Bakanlığının, öncesinde ise Ekonomi Bakanlığının başarıyla yürüttüğü çalışmaları aynı ivmeyle yürütmeyi hedeflediklerini dile getirerek, Türkiye’nin 3 yılda büyük bir atılımla 2017’de önce 69’uncu sıraya, 2018’de 60’ıncı sıraya, bu yıl ise 43’üncü sıraya yükseldiğini anımsattı.
BİR REKOR KIRDIK
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürü Turan Konak ise Türkiye’nin son bir yılda İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde rekor kırdığını söyledi.
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