Türkiye iş yapma kolaylığında tırmanıyor

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından İş Yapma Kolaylığı Raporu İstanbul Belediyeleri Çalıştay Programı düzenlendi. Erdem, geçen yıl Hazine ve Maliye Bakanlığının, öncesinde ise Ekonomi Bakanlığının başarıyla yürüttüğü çalışmaları aynı ivmeyle yürütmeyi hedeflediklerini dile getirerek, Türkiye’nin 3 yılda büyük bir atılımla 2017’de önce 69’uncu sıraya, 2018’de 60’ıncı sıraya, bu yıl ise 43’üncü sıraya yükseldiğini anımsattı.

BİR REKOR KIRDIK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürü Turan Konak ise Türkiye’nin son bir yılda İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde rekor kırdığını söyledi.